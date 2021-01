Hoa mới, trái cây hình độc, lạ rục rịch ra chợ tết

Dự kiến mua 700.000 chậu mai

Theo Sở Công Thương TP.HCM, dự kiến dịp tết năm nay thị trường TP tiêu thụ 600.000-700.000 chậu mai, 250.000-300.000 chậu bonsai và 135 triệu cành các loại hoa cúc, hoa hồng, ly, cẩm chướng... Trong đó, bốn chợ chuyên kinh doanh hoa tại TP cung ứng 80% thị phần hoa cắt cành. Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin: Diện tích hoa sản xuất phục vụ tết năm 2021 ước đạt 3.523 ha, tăng 2,45% so với cùng kỳ. Sản lượng hoa ước đạt hơn 1,5 triệu cành, tăng 2,35% so với tết năm 2020. Lâm Đồng có khoảng 12 công ty nhập khẩu 33 chủng loại giống hoa từ Hà Lan, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Israel… về gieo trồng. Coi chừng mua nhầm hoa lan dỏm Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết hiệp hội đã kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng và một số cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát tốt hoa Trung Quốc (TQ) gắn mác hoa Đà Lạt để đảm bảo thương hiệu hoa Đà Lạt và quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó gồm hoa trang trí, hoa cắt cành, địa lan, lan hồ điệp... Chất lượng hoa TQ kém hơn hoa Đà Lạt do quãng đường vận chuyển sau thu hoạch xa. Đặc biệt, năm nay một số vùng trồng hoa ở TQ tuyết rơi dày đặc, thời gian chiếu sáng/ngày cho hoa không đảm bảo… nên chất lượng hoa thấp. Trong khi đó, các giống hồ điệp, địa lan được trồng ở Đà Lạt nhờ áp dụng công nghệ, kỹ thuật chăm sóc cũng như điều kiện bảo quản… nên chất lượng hoa cao gấp ba, bốn lần so với hoa nhập trực tiếp từ TQ. “Để phân biệt hoa địa lan TQ và Đà Lạt, người tiêu dùng cần chú ý đến thông tin trên bao bì có ghi nơi sản xuất, tên thương hiệu, địa phương sản xuất bằng tiếng Việt” - ông Sang lưu ý.