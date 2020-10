Khai mạc triển lãm ngành quảng cáo Việt Nam

Ngày 20-10, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ (quận 11, TP.HCM) diễn ra Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 11 (VietAd 2020- TP.HCM) do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hội Quảng cáo TP.HCM, Công ty Cổ phần Quảng cáo và xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức.

Triển lãm này cập nhật các công nghệ hiện đại, đa dạng các loại máy móc ngành quảng cáo như máy in phun kỹ thuật số, máy in UV, máy khắc CNC, máy cắt laser, máy cắt fiber. Công nghệ LED trang trí, LED quảng cáo, LED chiếu sáng…. của các thương hiệu lớn như Konika Minolta, SamSung, HandTop…

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Phó chủ tịch Hiệp hội quảng cáo Việt Nam cho biết, qua 10 năm tổ chức, triển lãm VietAd không ngừng mở rộng số lượng doanh nghiệp (DN) cũng như các quốc gia tham dự. Cụ thể, năm 2019 triển lãm VietAd thu hút 450 gian hàng với hơn 150 DN trong nước và quốc tế.



Khách hàng live stream khi tham qua một gian hàng tại triển lãm

Theo kế hoạch, sự kiện năm nay sẽ có quy mô mở rộng, doanh thu dự kiến tăng 15% so với năm 2019. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 ảnh hưởng chung đến nền kinh tế toàn cầu và làm thay đổi kế hoạch tham gia triển lãm của các DN. Nhiều triển lãm chuyên ngành đã phải hoãn hủy tổ chức vì không đảm bảo quy mô, các DN quốc tế không thể tham dự.

Vì vậy, sau khi cân nhắc về thời gian phù hợp để tổ chức, triển lãm VietAd 2020-TP.HCM năm nay thu hút trên 60 DN trong nước tham gia, với quy mô 180 gian hàng.

“Dù với quy mô giảm 1/3 so với năm ngoái nhưng thể hiện được sức sống của cộng đồng DN quảng cáo Việt Nam, cũng là thông điệp của chúng tôi luôn đồng hành cùng các DN quảng cáo trong việc phát triển kinh doanh, sẵn sàng bứt phá”, ông Đảo chia sẻ.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ đón hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành

Ông Nguyễn Hữu Tín, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư TP.HCM cho biết, quảng cáo cùng với du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM. Ngành quảng cáo TP.HCM chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng thể ngành quảng cáo của cả nước. Hiện nay quảng cáo ở TP.HCM nhiều loại hình quảng cáo đa dạng phong phú về hình thức, thể loại.

Triển lãm VietAd-TP.HCM 2020 tạo cơ hội giao thương sôi động, hợp tác kinh tế hiệu quả cho ngành quảng cáo giới thiệu cập nhật các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các DN. Góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.