Ra mắt nhiều công nghệ mới về quảng cáo

Ngày 24-7 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (Q.11, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam (VietAd) lần thứ 10.

Ông Nguyễn Thanh Đảo, Trưởng ban tổ chức cho biết, VietAd lần thứ 10 thu hút sự tham gia của 150 doanh nghiệp (DN) với 400 gian hàng đến từ 10 quốc gia; trưng bày đa dạng các loại máy móc thiết bị ngành quảng cáo như máy khắc CNC; may cắt lase; máy khắc gỗ, máy khắc kim loại. Công nghệ LED trang trí, LED quảng cáo; dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo…

Năm nay khách tham quan sẽ tiếp cận với các loại máy móc thiết bị sản phẩm, công nghệ mới của ngành quảng cáo như các dòng máy in màu công nghiệp Acuri Press với độ phân giải tối ưu 1.200* 1.200 dpi và tốc độ in nhanh ấn tượng; máy in đa chức năng bizhub C360i series và Accurio Print C759 tích hợp mạng an toàn nhằm bảo mật dữ liệu. Hay máy làm chữ nhôm VCUT LB2000 và máy xử lý hông nhôm MULTI VCUT chuyên dùng cho sản xuất logo chữ nổi. LED Bar Hàn Quốc với chip Samsung dài 1m công suất 14w/thanh….

Tham gia VietAd 2019, ông Lê Quốc Bảo, đại diện công ty Lightgold cho biết, công nghệ sản xuất chữ nổi quảng cáo Hàn Quốc sử dụng vật liệu là hông nhôm sơn tĩnh điện…Công nghệ này không dùng máy hàn, không dán keo, các điểm liên kết trên chữ gắn kết bằng đinh. Do đó, tốc độ sản xuất ra một chữ có thể mất một phút nhanh gấp năm lần so với các công nghệ thông thường.

Theo ông Bảo, trước khi công nghệ này về Việt Nam thì hầu như logo chữ nổi quảng cáo đều làm bằng inox, mica…không dùng nhôm được. Có mặt ở thị trường Việt Nam đã ba năm nay nhưng vì là công nghệ mới nên DN vẫn còn e ngại nên công nghệ này đang chiếm chỉ khoảng 15% trên thị trường.

“Đây là xu hướng tất yếu của thị trường Việt Nam trong 10 năm tới. Hiện tại các công ty quảng cáo đã dần chuyển sang dùng công nghệ này. Ở các nước khác cũng vậy, họ đã chuyển sang công nghệ nhôm này. Thứ nhất giải quyết vấn đề giá thành thấp rẻ khi chi phí lắp đặt; chi phí nhân công thấp; sản phẩm đẹp hơn; tốc độ sản xuất nhanh hơn”, ông Bảo nói.



Khách tham quan tìm hiểu công nghệ sản xuất chữ nổi công nghệ Hàn Quốc



Máy in tích hợp giải pháp bảo mật được khách tham quan quan tâm

Đại diện công ty TNHH Konika Minolta cho biết tham gia triển lãm VietAd 2019 giới thiệu sản phẩm mới với công nghệ mới của Nhật mới ra mắt trong năm 2019. Trong đó, có các dòng máy in tích hợp mạng an toàn nhằm bảo mật dữ liệu. Theo đó, với các dòng máy này, trước khi gửi lệnh in, máy in yêu cầu xác thực bằng vân tay, password hay thẻ công ty. Lúc đó máy in mới in ra, nó sẽ bảo đảm cho người in thấy file không thấy chung như máy in thông thường.

Giá của máy in Accurio Print dành cho công nghiệp hơn 600 triệu đồng; máy in chuyên cho văn phòng C360 giá khoảng 100 triệu đồng.