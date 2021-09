Phú Quốc thí điểm đón khách đến nghỉ dưỡng, chơi golf Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ VH-TT&DL về phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc. Theo đó, Phú Quốc sẽ được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian sáu tháng, dự kiến từ tháng 10 tới. Trong giai đoạn thí điểm, đối tượng khách được thu hút là khách du lịch nghỉ dưỡng biển, khách chơi golf, khách du lịch đến từ các thị trường tiềm năng và đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Trước mắt, chỉ áp dụng đối với khách đi du lịch thông qua chương trình du lịch trọn gói do công ty lữ hành tổ chức, không áp dụng đối với người nhập cảnh với mục đích khác. Khách du lịch quốc tế trong giai đoạn thí điểm phải đáp ứng các yêu cầu về tiêm vaccine và có giấy chứng nhận tiêm vaccine theo quy định hoặc đã khỏi bệnh COVID-19… UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho hay dự kiến đến ngày 30-9, huyện sẽ mở tour thí điểm đầu tiên. Đây là tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, hành khách không được đi ngang đi dọc mà chỉ ở trong khu vực nhất định. Tương tự, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản cho phép thí điểm các khách sạn có dịch vụ khép kín, có phương án đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch được mở cửa trở lại đón khách. Đó là Melia Hồ Tràm, Hồ Tràm Strip, Suối nước nóng Bình Châu và Six Senses Côn Đảo. Để được mở cửa, các khách sạn nêu trên phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí về phòng chống dịch.