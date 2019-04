Masan lên tiếng về việc bị thu hồi 18.000 chai Chinsu

Liên quan đến thông tin Công ty Javis Co., Ltd (Osaka, Nhật bản) có lô hàng hơn 18.000 chai tương ớt bị dừng lưu thông do ghi nhãn phụ không đầy đủ, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức.

Theo đó, Masan cho hay thông tin này được công bố trên cổng thông tin của thành phố Osaka, nhà nhập khẩu đã thiếu sót trong ghi nhãn. Masan khẳng định công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chưa từng xuất khẩu trực tiếp hoặc gián tiếp tương ớt Chin-Su cho Công ty Javis Co., Ltd hoặc Công ty ISC Industrial Co., Ltd.

“Khi xuất khẩu trực tiếp vào thị trường Nhật Bản, chúng tôi phải tuân thủ quy định ghi nhãn của Nhật Bản. Chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố này và cho rằng nếu Công ty Javis Co., Ltd đã liên hệ với chúng tôi để nhập khẩu chính thức thì sự cố ghi nhãn này đã không xảy ra”, Massan nêu rõ.

Masan cũng khẳng định chất phụ gia thực phẩm benzoic acid không phải là chất cấm mà được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm khác nhau với hàm lượng tối đa lên đến 2,5g/kg.



18.000 chai tương ớt Chin-Su bị thu hồi tại Nhật. Nguồn: Osaka City

Thông cáo cho hay tại Việt Nam phụ gia thực phẩm benzoic acid cũng được sử dụng trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30-11-2012 về quản lý phụ gia thực phẩm, benzoic acid được sử dụng với hàm lượng tối đa 1g/kg sản phẩm tương ớt.

Masan cũng cho hay tất cả các sản phẩm của Công ty sản xuất và phân phối đều tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và nước nhập khẩu về an toàn thực phẩm. Hiện tại, Masan chỉ chính thức xuất khẩu trực tiếp sản phẩm tương ớt Chin-Su sang các thị trường Mỹ, Canada, Úc, Nga, Cộng hoà Séc, Trung Quốc và Đài Loan.

Tuy nhiên, phía doanh nghiệp này cho hay hiện không có mẫu sản phẩm nên chưa thể kết luận chính thức về nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên nhưng có khả năng đây là lô hàng dành riêng cho thị trường Việt Nam hoặc sản phẩm không nguồn gốc.