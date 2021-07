Nhiều giải pháp để mở cửa chợ trở lại an toàn Ngày 19-7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng đã ký công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về việc tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn. Công văn nêu rõ: Trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 hiện đã có ba chợ đầu mối, hơn 2/3 chợ truyền thống và một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi tạm ngưng hoạt động để thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch. “Việc cung ứng phân phối hàng hóa cho người dân TP tập trung vào kênh phân phối hiện đại làm gia tăng áp lực và tạo nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Trước tình hình trên, việc nhanh chóng tổ chức lại các điểm cung ứng hàng hóa tại địa phương với phương thức phù hợp trên cơ sở rà soát, khôi phục và đưa vào hoạt động trở lại các điểm bán mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại chợ truyền thống trong điều kiện an toàn là hết sức cần thiết” - công văn nêu rõ. UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, Sở Công Thương nghiên cứu hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại các chợ truyền thống; tổ chức các điểm bán thực phẩm tươi sống, hàng hóa thiết yếu tại các chợ hiện đang tạm ngưng hoạt động với hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch; tiếp tục phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh việc triển khai phương án điều tiết hàng hóa tại các điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa tạm thời tại chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn. Bên cạnh đó, UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán, nghiên cứu thực hiện phương án phát phiếu vào chợ để hạn chế người vào (áp dụng tùy theo quy mô chợ). Bố trí các vách ngăn giữa các hộ tiểu thương, gian bán hàng, giữa người bán và người mua, phân luồng lối đi. Tổ chức cho thương nhân kinh doanh theo hình thức luân phiên, xen kẽ. Song song đó hướng dẫn tiểu thương chủ động chuẩn bị nguồn hàng, phân chia sẵn, đóng gói sản phẩm theo quy cách đồng giá để giúp việc mua bán được nhanh chóng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa người bán với người mua; bổ sung các điểm bán hàng đồng giá và thực hiện bán hàng đăng ký trước... TÚ UYÊN