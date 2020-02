Nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ dịch Corona?

Quý I-2020, kinh tế toàn cầu sẽ giảm sút nghiêm trọng Theo IMF, vẫn còn khá sớm để đánh giá tác động của dịch Corona tới kinh tế toàn cầu trong cả năm 2020, nhưng chắc chắn là Quý I sẽ giảm sút nghiêm trọng. Bởi hiện nay, Trung Quốc đóng góp 18% GDP toàn cầu, đại dịch Corona có thể gây ra những tác động lớn hơn gấp 3-4 lần so với dịch SARS 2003, lúc Trung Quốc mới chiếm khoảng 4% GDP toàn cầu. Những ảnh hưởng đã nhìn thấy rõ nét ở một số ngành sản xuất và một số ngành dịch vụ như du lịch và khách sạn, khi chuỗi giá trị toàn cầu đang bị gián đoạn. Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất cho xe hơi mới và chất bán dẫn, là quốc gia chi nhiều nhất cho du lịch quốc tế, là nhà xuất khẩu hàng may mặc và dệt may hàng đầu trên thế giới, đồng thời cũng là nơi sản xuất nhiều máy tính cá nhân (PC) và điện thoại di động trên thế giới. Về tác động tới Trung Quốc, một số báo cáo chỉ ra dịch bệnh này có thể khiến tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm từ 0,5 đến 1 điểm % trong năm 2020; riêng trong Quý I có thể giảm 2 điểm %. Tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào khả năng khống chế dịch bệnh của Chính phủ Trung Quốc trong thời gian tới.