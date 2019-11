Nhân sự mới tại quản lý thị trường Long An, Vũng Tàu

Cụ thể, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ công thương, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường vừa trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Phạm Đức Chinh, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Long An giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An.

Ông Linh cho biết, Long An là địa bàn quan trọng nằm ngay cửa ngõ miền Tây Nam Bộ với nhiều mặt hàng nóng về buôn lậu, đối tượng vi phạm tinh vi và liều lĩnh. Vì vậy, sau khi được bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục QLTT Long An cần sớm ổn định tổ chức, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là những tháng cao điểm cuối năm.



Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT chúc mừng ông Phạm Đức Chinh (thứ ba từ trái qua) tân Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Long An

Để lực lượng Quản lý thị trường Long An tiếp tục đạt những kết quả cao trong thời gian tới, ông Linh đề nghị UBND tỉnh Long An tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong toàn tỉnh phối hợp với lực lượng QLTT Long An tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng gian, hàng giả…bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.



Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Linh cũng đã trao quyết định của Bộ công thương bổ nhiệm ông Lê Quang Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Bà Rịa- Vũng Tàu giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh này.