Nhân sự ngành công nghệ đứng đầu bảng về tuyển dụng

Nhà tuyển dụng Adecco Việt Nam đánh giá thị trường lao động có nhiều biến động sau hai làn sóng COVID-19, tuy nhiên các công ty vẫn có nhu cầu tuyển quản lý cấp cao và giám đốc trong một số lĩnh vực để tối ưu hóa hiệu quả của lực lượng lao động do tác động của dịch bệnh.



Cụ thể, các vị trí liên quan đến công nghệ, đặc biệt là giám đốc công nghệ và kỹ sư cơ sở hạ tầng đã tăng đột biến để tăng tốc quá trình chuyển đổi số của tổ chức. Cùng đó, các vị trí thương mại trong các công ty chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng như bán hàng và tiếp thị kỹ thuật số cũng được tìm kiếm nhiều.

Adecco Việt Nam nhận định ngành sản xuất đang dần khôi phục lại hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là lĩnh vực da giày và dệt may. Tuy nhiên, ngay cả khi tối đa được công suất sản xuất, các công ty vẫn rất khó khăn để giữ được chất lượng và năng suất lao động vì các chuyên gia nước ngoài của họ chưa thể vào Việt Nam.



Dịch bệnh kéo dài từ đầu năm đến nay, tuy nhiên nhân lực ngành công nghệ vẫn đứng tốp đầu về tuyển dụng. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Dù đánh giá khá lạc quan phân khúc nhân sự công nghệ và thương mại, tuy nhiên nhà tuyển dụng này phân tích cung/cầu lao động có sự chệnh lệch khá lớn, cung cao hơn cầu nhiều lần. Cụ thể, số lượng hồ sơ tìm việc Adecco Việt Nam nhận tăng gấp đôi so quý 2 (hơn 4.500 hồ sơ).

"Các công ty đang rất thận trọng trong hoạt động tuyển dụng để tránh việc sa thải hàng loạt. Quá trình tuyển dụng cũng mất nhiều thời gian hơn so với thời gian trước. Người đang có việc làm rất do dự khi chuyển việc do sự mơ hồ và biến động của hoạt động kinh doanh tại các công ty. Thị trường lao động sẽ mất hơn một quý nữa để bắt đầu trở lại bình thường" - đại diện Adecco Việt Nam nhận xét.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh Chương, Phó Giám đốc bộ phận tuyển dụng tại văn phòng TP.HCM thuộc Adecco Việt Nam, cho rằng người lao động có thể gặp khó khăn hơn khi tìm việc trong thời điểm này do nguồn cung lao động đang lớn hơn cầu. Họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt giữa những người có trình độ tốt hơn, cộng với khó khăn trong đàm phán lương.

Tuy nhiên, tình hình sẽ trở nên khả quan hơn khi Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình COVID-19 và các chuyến bay đang dần khôi phục lại. "Chúng tôi dự đoán các công ty sẽ tăng cường các hoạt động thu hút nhân tài mạnh mẽ kể từ quý 4-2020, đặc biệt là các vị trí bán hàng và vận hành trong lĩnh vực dịch vụ'' - ông Chương nhận định.