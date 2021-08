Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam, đánh giá 6 tháng đầu năm, do tình hình bất ổn ở một số các quốc gia láng giềng, các đơn hàng dệt may đổ về thị trường Việt Nam nhiều hơn khiến nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp dệt may tăng mạnh.

Theo chu kỳ tháng 6 và 7 hàng năm là cao điểm của các đơn hàng thời trang Thu - Đông. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát nên sự tăng trưởng này vẫn chưa quay trở lại mức tăng như năm 2019.

Navigos Search phân tích năng lực sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam ngày càng được cải thiện dẫn đến việc nhu cầu tuyển dụng ứng viên có trình độ tăng.



Cụ thể, nhà máy sản xuất tại Việt Nam (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam) có sự đầu tư lớn có thể đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, từ dây chuyền sản xuất, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng đến các tiêu chuẩn về nhân sự như độ tuổi lao động, chế độ lao động, mức lương, thưởng…

Từ đó, khách hàng ngành dệt may chuyển sang làm việc trực tiếp với các nhà máy sản xuất tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng tăng cao, tập trung các vị trí gồm: Tìm nguồn cung ứng vật tư /tìm chuỗi cung ứng sản phẩm, quản lý chất lượng, phát triển mẫu mã và kỹ thuật sản phẩm; mảng sản xuất gồm kỹ sư, cải tiến sản xuất…

Các chuyên gia nhân sự của Navigos Search đo lường so với 5 năm trước, các ứng viên trong ngành dệt may đã được cải thiện, đặc biệt là các kỹ năng liên quan đến kỹ thuật, ngoại ngữ do có cải thiện rõ rệt của công tác đào tạo.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, đã có nhiều trường đại học, cao đẳng tham gia đào tạo lĩnh vực dệt may. Cộng thêm sự hợp tác giữa các doanh nghiệp dệt may với các trường đại học trong việc thiết kế và ứng dụng các chương trình đào tạo liên quan đến kỹ thuật nên ứng viên mới ra trường đã có thể áp dụng từ 50% - 60% kiến thức đã học áp dụng vào các công việc thực tế. Những kỹ năng còn thiếu có thể được bồi đắp thông qua quá trình thực tập tại các doanh nghiệp.

Điểm cộng của các ứng viên người Việt trong mảng dệt may là chăm chỉ, có kỹ thuật chuyên sâu, ham học hỏi, khéo léo do vậy họ học rất nhanh về kỹ thuật.