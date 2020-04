Nhiều vướng mắc về xuất khẩu gạo được tháo gỡ

Thanh tra vào cuộc vụ lùm xùm xuất 400.000 tấn gạo Ngày 20-4, Văn phòng Chính phủ có công văn hỏa tốc gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương về việc hoạt động xuất khẩu gạo. Nội dung công văn nêu rõ: Về việc xuất khẩu gạo thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua xem có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc công khai, minh bạch liên quan đến việc làm thủ tục hải quan và việc đăng ký mở tờ khai hải quan khi xuất khẩu gạo; yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 . “Về việc xuất khẩu gạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu vẫn diễn ra bình thường theo đề nghị của bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian tới” - công văn cho hay. Cùng ngày, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh, làm rõ các nghi vấn liên quan đến xuất khẩu hạn ngạch 400.000 tấn gạo.

Nhiều ý kiến đề nghị cho xuất khẩu gạo trở lại bình thường vì lúa gạo trúng mùa, dồi dào. Ảnh: GIA TUỆ Nên cho xuất khẩu gạo như bình thường Ông Đinh Minh Tâm, Phó Giám đốc Công ty Gạo Cỏ May, cho rằng nên cho xuất khẩu lại bình thường vì lượng gạo tồn kho dồi dào, đảm bảo an ninh lương thực. Hiện tại, nếu cho xuất khẩu bình thường thì nông dân mới hưởng lợi vì xuất khẩu được giá. Hơn nữa, cho xuất khẩu thì DN không mất uy tín với khách hàng. “Hiện nhiều nơi đang vào vụ hè thu, tính đến hết tháng 5 sẽ thu hoạch và sẽ có thêm một lượng gạo khổng lồ nữa. Nếu không mở cửa cho xuất khẩu bình thường thì nguy cơ kéo giá lúa xuống, nông dân thêm khổ. Tiêu thụ được lúa vụ đông xuân với giá tốt thì nông dân mới có tinh thần để sản xuất vụ tiếp” - ông Tâm chia sẻ. Đồng quan điểm, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, nói nay càng cho xuất khẩu nhanh thì cả nông dân, DN và nền kinh tế đều có lợi. Từ đó càng khuyến khích nông dân giữ ruộng, sản xuất lúa và đây là điều kiện để đảm bảo an ninh lương thực trong nước. QUANG HUY