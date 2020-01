Quà tặng đặc biệt tết: Bánh chưng kèm dưa chua

Gần 12.000 giỏ quà tết đã được tiêu thụ



Đại diện siêu thị Lotte Mart cho biết, nhằm mang đến sự khác biệt và đa dạng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm tết, năm nay các món ăn chế biến sẵn phù hợp với khẩu vị vùng miền được siêu thị chú trọng. Theo đó, đối với bánh chưng siêu thị đặt hàng riêng để phù hợp với khẩu vị đặc trưng, văn hóa theo miền Bắc và Nam.

Ngoài ra, siêu thị cũng thiết kế hộp quà tặng đặc biệt cho bốn loại bánh chưng kèm dưa chua là bánh chưng Hồn Việt nhân thịt và đậu xanh; bánh chưng An Khang nhân nấm đông cô và hạt sen; bánh chưng phú quý nhân gà quay và đậu xanh, bánh chưng Ngọc Việt nhân thịt và trứng muối.

“Thực phẩm đặc trưng ngày tết cũng đươc tăng số lượng nhiều như bắp bò ngâm nước mắm, tai heo, kiệu chua, khổ qua dồn thịt. Đối với trái cây ngày tết, ngoài các mặt hàng trái cây phổ biến như dưa hấu, hồ lô khắc chữ, dừa sơn chữ, thơm long phụng chúng tôi còn chuẩn bị các loại trái cây nội địa và ngoại nhập để phục vụ người tiêu dùng”, đại diện Lotte Mart chia sẻ.

Trong khi đó, tại siêu thị Emart những hộp quà trái cây giá khủng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Chẳng hạn hộp gồm 10 trái táo, lê Hàn Quốc giá 939.000 đồng/hộp hay hộp 10 trái táo Hàn Quốc 729.000 đồng/hộp. Hay sâm Hàn Quốc giá 2.990.000 đồng/kg và được đóng thành từng củ trọng lượng 0,084gr giá 251.000 đồng/củ…

Bà Lê Thị Nga (Q.Tân Bình) cho biết hôm nay cũng đi siêu thị mua sắm như ngày thường và chọn mua giỏ quà tết. “Tôi đi mấy siêu thị rồi, giỏ quà tết mỗi nơi cũng có sự khác biệt về sản phẩm bên trong... Do mình có nhu cầu mua giỏ quà từ một triệu trở xuống nên thấy siêu thị bán hợp lí và yên tâm về chất lượng”, bà Nga cho hay.

Trong khi đó, gia đình bà Trần Thị Oanh (Tân Phú ) cho hay, vì đến cuối tháng 1 mới nhận lương thưởng nên giờ dẫn con cái đi dạo và mua trước quần áo, ít nước ngọt, mì gói tiêu dùng bình thường.

"Khoảng cuối tuần này mới đi mua sắm vì thấy siêu thị có nhiều khuyến mãi hàng hóa tết hấp dẫn. Vào siêu thị mua sắm cho lợi túi tiền", chị Oanh chia sẻ.

Đại diện Saigon Co.op thông tin, đây là thời điểm tiêu thụ giỏ quà tết mạnh nhất trong năm. Ứớc tính mỗi ngày các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile tiêu thụ gần 12.000 giỏ quà tết các loại, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm giỏ quà tiêu thụ mạnh nhất quanh mức giá 300.000 đồng đến 600.000 đồng.

Bên cạnh đó, hiện nay nhóm bánh kẹo và nhóm tươi sống tùy theo từng ngành hàng như tôm, cá biển, mực …tăng khoảng 10% khi đó, nhóm thịt gia cầm như gà, vịt, bò đang tăng mạnh nhất khoảng 30% so với cùng kỳ. Đáng chú là mặt hàng bia và các loại nước giải khát tăng khoảng 10% -15% so với cùng kỳ năm trước.



Bánh chưng được siêu thị chuẩn bị làm quà tết với thiết kế riêng



Trái cây ngoại giá khủng được tung ra phục vụ làm quà tết

Thịt tươi sống được giảm giá

Theo Đại diện Lotte Mart, tết năm nay mặt hàng thịt tươi sống được siêu thị chú trọng. Các nhà cung cấp cam kết đảm bảo đủ lượng hàng cung ứng cho người tiêu dùng trong tết và kéo dài đến tháng 2-2020 khoảng 150 tấn, đồng thời sẽ cố gắng đảm bảo mức giá ổn định.

Ngoài ra, nhằm giảm bớt áp lực giá lên mặt hàng thịt heo tươi, Lotte Mart cũng chủ động chạy các chương trình khuyến mãi tặng quà và giá tốt hỗ trợ người tiêu dùng, định hướng sang các sản phẩm thay thế như hải sản tươi sống, cá nhập khẩu, thịt gà, thịt bò nhập khẩu.

Bên cạnh đó, thịt đông lạnh như ba rọi, sườn non cũng được chuẩn bị khoảng 50 tấn, chất lượng đảm bảo và giá thành bằng khoảng 60% - 70% giá thịt tươi cùng loại.

Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho biết, trong tuần cận tết sắp tới, Saigon Co.op sẽ tập trung giảm giá mạnh thêm cho nhóm thịt heo, các sản phẩm chế biến từ thịt heo, thịt gà, các loại rau củ và đặc biệt là các loại trái cây, đặc sản trưng cúng trong mâm cổ gia tiên tết.

Theo ông Huy, có sự dịch chuyển nhẹ từ nhóm tiêu dùng thịt heo sang mua thịt gà và thủy sản khoảng 30% so với năm trước. Nhìn chung, ngoại trừ thịt heo, còn lại giá cả của nhóm thực phẩm tươi sống không tăng so với năm trước, thậm chí một số loại cá, thịt gà giá còn thấp hơn năm rồi do luân phiên giảm giá.

Còn đại diện Lotte Mart dự báo sức mua hàng tết năm nay tăng 15-20% so với năm ngoái. Tỷ trọng hàng Việt chiếm khoảng 90%, thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống là ngành hàng chủ lực.