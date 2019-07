Chủ Big C cam kết nhận lại hàng dệt may Việt

“Chính chúng ta hại chúng ta” Ông Vũ Vinh Phú, nguyên Phó Giám đốc Sở Thương mại TP Hà Nội, Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng Big C đã được ưu ái trên thị trường VN mấy chục năm nay về thuế thu nhập DN, về tổ chức nguồn hàng… và đại diện Big C cũng khẳng định ưu tiên hàng Việt. Tuy nhiên, việc Big C tạm dừng nhập hàng dệt may của DN Việt hết sức đột ngột như vậy làm đảo lộn kế hoạch kinh doanh của các công ty Việt bởi nó liên quan đến công ăn việc làm, doanh số, nộp ngân sách. “Người ta đang buôn bán 20 năm ở Big C, đóng góp cho Big C bao nhiêu, giờ anh lật kèo như thế, với đạo đức kinh doanh, tôi cho là không ổn. Rồi đây, sau nhóm hàng dệt may thì nhóm hàng đồ chơi trẻ em…, chúng ta phải đề phòng tất cả tình huống như vậy” - ông Phú cảnh báo. Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cũng cho rằng nhiều chính sách của VN hiện nay đang quá ưu ái DN nước ngoài mà chưa quan tâm đến DN nội địa. “Có một DN Việt từng nói với tôi “DN Việt không cần được ưu tiên, chỉ cần công bằng mà cũng không được”. Nghe rất xót xa! Chính điều này góp phần khiến DN Việt thất thủ trên sân nhà. Chính chúng ta đang hại chúng ta, chứ không phải đại gia Thái Lan. Và chúng ta sẽ trở thành người làm thuê mãi mãi” - ông Phú nói. “Dừng đột ngột là không hợp lý” Bà NTT, một nhà cung cấp hàng may mặc, cho biết từ hơn 20 năm nay bà đã cung cấp sản phẩm cho hệ thống siêu thị Big C. “Mỗi tháng cơ sở của tôi cung cấp cho hệ thống siêu thị này khoảng 100.000 sản phẩm nhãn hàng riêng và sản phẩm của cơ sở. Chúng tôi không yêu cầu Big C phải ký hợp đồng trọn đời với nhà cung cấp nhưng nếu dừng nhận hàng thì cũng phải có lộ trình hợp lý. Nhưng đùng một cái họ dừng mua hàng khiến chúng tôi trở tay không kịp, như vậy là bất hợp lý” - bà T. nói. Trả lời câu hỏi liệu có phải do hàng dệt may Việt kém chất lượng nên Big C dừng mua, bà T. quả quyết: “Nếu đổ lổi do hàng của nhà cung cấp Việt xấu, giá cao là không thuyết phục. Bởi 20 năm nay họ mua hàng của chúng tôi, nếu không đạt chất lượng thì chắc chắn họ đã không tiêu thụ. Mặt khác, nếu hàng xấu thì họ có thể trao đổi với chúng tôi để điều chỉnh, chứ không phải dừng mua đột ngột như vậy”.