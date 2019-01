Đại hạ giá tiền lì xì độc lạ ngày giáp Tết

Bao lì xì giá gần nửa triệu đồng Nhiều điểm bán bao lì xì trên địa bàn TP.HCM và trên mạng rao bán các mẫu bao lì xì in hình chú heo đa biểu cảm cho đến những nhân vật heo nổi tiếng trong các bộ phim hoạt hình. Đi kèm theo bao lì xì là những câu ngộ nghĩnh như “Lì xì đi mấy chế ơi”, “Tết nhất là phải chất”, “Tình đầy tim, tiền đầy túi, lộc đầy tay”. Các bài “hit” trên thị trường âm nhạc hiện nay cũng là một ý tưởng được nhiều người thiết kế đưa vào dây chuyền in bao lì xì độc lạ. Ví dụ trên nhiều mẫu bao lì xì có in những câu như “Mình hợp nhau đến như vậy, thế nên phải lì xì nhau”; “Em sai rồi, mau lì xì em đi”. Giá bao lì xì cũng rất đa dạng, dao động trong khoảng 1.000-3.000 đồng/chiếc tùy loại giấy và số lượng bao lì xì. Đặc biệt, một số điểm bán bao lì xì quảng cáo nhận đặt lì xì in riêng, không sợ đụng hàng với giá khoảng 40.000-50.000 đồng/10 bao. Bên cạnh đó, có nơi còn rao bán loại in hình các đồng tiền euro, bao hình con heo và các loại bao lì xì bằng vàng 24K. Cụ thể, bao lì xì hình con heo vàng 24K có giá 300.000 đồng/bao, bao lì xì thần tài vàng 24K giá 450.000 đồng/bao.