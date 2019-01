Hoa đẹp, kiểng lạ 4 phương tràn ngập TP.HCM

Heo con ngộ nghĩnh “lên ngôi” Theo Phòng Kinh tế TP Sa Đéc (Đồng Tháp), năm nay riêng làng hoa Sa Đéc tung ra thị trường khoảng 3 triệu giỏ hoa Tết, cung ứng chủ yếu cho TP.HCM, Đông Nam bộ và nhiều tỉnh miền Tây. Đáng chú ý, Tết năm nay nông dân tạo ra nhiều cây cảnh mang hình thù độc đáo. Tiêu biểu như quất mang hình dáng con heo - biểu tượng của năm 2019; rồng biểu trưng cho sự uy quyền, may mắn; dưa lưới hình heo con được bán ra với giá 800.000 đồng/trái...

Du khách nước ngoài thích thú trước cảnh mua bán hoa trên bến Bình Đông. Ảnh: THU HÀ Nông dân tại Bến Tre còn tận dụng vỏ dừa cùng cây con để tạo ra những chú heo con. Theo đó, nông dân dùng vỏ dừa đã qua sử dụng để làm thành con heo may mắn, dùng cây con để tạo thành cái đuôi. Mỗi một cây nhà vườn bán ra 100.000-150.000 đồng/chậu, cao hơn 30 lần so với một trái dừa. Bên cạnh đó, nhà vườn còn tạo ra những cây cảnh cổ thụ khủng, hình dáng độc đáo có giá trị hàng tỉ đồng. Ví dụ, một cây khế cổ có hình đầu heo đang được rao bán với giá 500 triệu đồng tại Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM). Chủ nhân của cây khế khủng này là ông Nguyễn Văn Mến, ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre. Chi 600.000 đồng cho giỏ quà biếu Tết

Ghi nhận tại một số siêu thị như Emart, Co.opmart, Big C cho thấy không khí mua sắm Tết đang rất nhộn nhịp, sức mua tăng đột biến. Đại diện Saigon Co.op cho biết Tết này siêu thị chuẩn bị 20 tấn đặc sản gồm sáu mặt hàng là cam canh, bưởi Diễn, gà đồi Yên Thế, tôm khô Cà Mau nguyên vỏ, bưởi đỏ và sâm dây Ngọc Linh để phục vụ người tiêu dùng. Tương tự, tại hệ thống siêu thị Big C có các sản phẩm ngũ quả chưng Tết như trái Phật thủ, bưởi hồ lô, khóm long phụng, dưa hấu tạo hình, khắc chữ phù hợp với từng vùng miền. Trong khi đó, đại diện Siêu thị Emart cho hay Tết này sâm tươi Hàn Quốc được trình làng người tiêu dùng Việt và mặt hàng này được khách hàng mua nhiều nhất để làm quà biếu tặng. Theo hãng nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel, văn hóa biếu Tết phổ biến hơn ở khu vực miền Bắc khi năm nay có đến 96% gia đình Hà Nội dự định mua quà biếu, trong khi con số này tại TP.HCM là 90%. Đối tượng nhận quà phổ biến nhất là ông bà, cha mẹ và con cái. Ngoài ra, người tiêu dùng Hà Nội còn có xu hướng biếu Tết cho cấp trên, trong khi ở TP.HCM là hàng xóm. Ước tính người tiêu dùng thành thị sẵn sàng chi khoảng 450.000-600.000 đồng cho một giỏ quà biếu Tết. TÚ UYÊN