Niềm vui kép của gạo Việt

Nhiều nước tăng mua gạo Việt Nam Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, bảy tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu được khoảng 3,9 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt 1,9 tỉ USD. Con số này giảm 1,4% về khối lượng nhưng tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt giá gạo xuất khẩu bình quân sáu tháng đầu năm nay đạt gần 488 USD/tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý trong nửa đầu năm nay, nhiều thị trường có giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh như Senegal tăng gấp 19,6 lần. Xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Indonesia cũng tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trung Quốc cũng là thị trường nhập nhiều gạo Việt Nam với số lượng hơn 460.000 tấn, giá trị xuất khẩu gạo sang nước này tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.