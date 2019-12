Thời trang thịt heo sốt xình xịch, giá tăng vọt

Trong nhiều ngày qua, giá thịt heo hơi biến động, có thời điểm ở khu vực miền Bắc heo hơi đã lên 95.000 đồng/kg. Điều này khiến giá thịt bán lẻ cũng tăng lên, tại nhiều chợ dân sinh ở khu vực Hà Nội, TP.HCM chạm mốc 280.000 đồng/kg sườn non loại 1.

Chuyện thịt heo tăng giá trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, nhất là khi dịp tết Nguyên đán đang đến gần. Kéo theo đó là hàng loạt các câu chuyện về thịt heo, trong đó xuất hiện thời trang "in hình thịt heo tươi" đang gây bão với giới trẻ nước ta.



Cùng với chuyện thịt heo tăng giá, trang phục in hình miếng thịt heo tươi đang gây sốt cộng đồng mạng. Ảnh: T.HÀ

Cụ thể, các mặt hàng từ quần áo, áo khoác, tất chân, thậm chí là móc khóa, được người sản xuất in hình thịt heo tươi hoặc hình miếng thịt ba chỉ kho đang gây sốt cộng đồng mạng và các trang bán hàng Shopee, Lazada, Taobao...

Giá bán của mỗi trang phục này dao động 150.000-300.000 đồng/cái, tất và móc khóa giá rẻ hơn với 15.000-50.000 đồng/cái. Khách hàng có nhu cầu phải đặt trước và chờ 7-15 ngày cho một chiếc áo, quần hoặc tất chân... bởi những mặt hàng này phải nhập từ nước ngoài về.

Một người bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Shopee cho biết bắt nguồn của những kiểu trang phục độc đáo này là từ một trang TMĐT của Trung Quốc, sau đó được bán rộng rãi ở các trang mạng xã hội và sàn TMĐT ở Việt Nam.

Tại sàn TMĐT Tabao, một chiếc áo in hình thịt heo tươi có giá 35-40 nhân dân tệ, tương đương khoảng 115.000-130.000 đồng, chưa bao gồm thuế phí và cước vận chuyển.



Thời trang in hình thịt heo đang gây sốt. Ảnh: THU HÀ



Móc khóa hình miếng thịt heo ba chỉ đã kho cũng làm "náo loạn" giới trẻ trong cơn sốt thịt heo tăng giá. Ảnh: THU HÀ

Chị Quỳnh Trang (quận 3, TP.HCM) đặt một cặp tất in hình thịt heo tươi háo hức chia sẻ: "Đồ đạc in hình thịt heo đang là hot trend (xu hướng "nóng" - PV) của giới trẻ chúng mình. Ban đầu mua qua một người bán trên Facebook nhưng họ ngừng nhận hàng do quá tải. Mình phải đặt mua hàng trên sàn TMĐT, tuy hơi lâu nhưng cảm giác rất thích thú".

Vị khách này cũng nhận định rất có thể đây sẽ là cơn sốt thời trang của giới trẻ khi thịt heo còn tăng giá. "Mặc dù đồ in hình thịt heo nhìn có vẻ hơi lố nhưng mình nghĩ giới trẻ mà, vui là chính" - Trang chia sẻ.

Liên quan đến chuyện thịt heo tăng giá, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng giải pháp bền vững nhất với tình trạng thiếu hụt thịt heo hiện nay là đẩy nhanh tiến độ tái đàn, phục hồi sản xuất và bước đầu đã tăng tổng đàn heo ở nhiều địa phương, kịp cung ứng nguồn thịt trong dịp tết. Tính đến hôm nay giá heo hơi từ mức 90.000 đồng/kg đã xuống còn 80.000 đồng/kg và rất có thể sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.