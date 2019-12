Thương lái, tiểu thương cũng méo mặt vì thịt heo

Sở Công thương TP.HCM vừa có buổi gặp gỡ các thương lái tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn để nắm bắt tình hình cung cấp thịt heo về chợ chuẩn bị cho tết Canh Tý 2020.

Theo các thương lái, hiện giá heo hơi lên đến 84.000 đồng/kg. Với mức giá này họ vẫn mua được từ các nguồn cung cấp, tuy nhiên sản lượng mua bị khống chế. Heo xuất bán từ Công ty CP Việt Nam trọng lượng 50kg -120kg, heo từ các trang trại khác có trọng lượng 130-140kg.

Ông Bình, một thương lái chuyên mua heo từ CP cho biết ông là “mối ruột” trước đây muốn mua bao nhiêu heo cũng được, nhưng nay họ khống chế số lượng, giảm một nửa. Ví dụ đăng kí mua 200 con heo thì họ bán 100 con, mối ruột mới mua được chứ không họ cũng không bán.

Theo ông Bình, ngoài mua heo từ CP còn mua từ các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước… Giá mua từ Công ty CP là 84.000 đồng còn giá mua từ các trang trại 90.000-92.000 đồng/kg và heo từ các trang trại này có trọng lượng 130-140kg.

Trong khi đó, một số thương lái không mua trực tiếp heo từ CP mà mua qua trung gian khác, heo tiếp tục đội giá. Chẳng hạn heo CP thông báo 84.000 đồng/kg, nhưng họ mua với giá 86.000 đồng/kg, nếu được chọn heo ngon thì giá 95.000-96.000đồng/kg.

Tuy vậy, các thương lái cho biết nguồn heo từ các trang trại đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến tết.



Nguồn heo từ các trại đảm bảo cung ứng cho thương lái

Xác nhận điều này, ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn cho biết, thông thường heo hơi có trọng lượng 100-120kg khi xẻ ra hai mảnh nặng khoảng 70-75kg. Và mấy ngày tại chợ đã có heo mảnh nặng khoảng 35kg cho thấy heo hơi chỉ khoảng 50kg.

Sự xuất hiện heo có trọng lượng nhỏ cho thấy nguồn heo khan hiếm? Ông Tiển lí giải, có thể do một số công ty vừa bán heo thịt và heo giống trong khi hiện nay họ không cung cấp heo giống cho ai vì không hộ chăn nuôi nào dám tái đàn. Vì vậy, họ phải nuôi luôn heo giống đến 50kg lo xuất bán để trống chuồng trại. Bên cạnh đó, do giá heo hơi đang cao heo nhỏ bán cũng có lời nên đẩy đi luôn.

Trước tình hình giá heo hơi tăng cao, một số người kinh doanh sức mua giảm, vì muốn giữ mối nên phải chịu lỗ.

Bà Trang, đại diện cho một thương nhân tại chợ Hóc Môn kể, cách đây vài ngày khi mua hơn 40 con heo mảnh giá 112.000 đồng/kg. Vào đầu giờ sáng bán được 115.000 đồng/kg nhưng đến cuối buổi bán giá 96.000 đồng/kg, thấp hơn giá thu mua. Nhưng vì bạn hàng dặn, giữ mối nên đành chịu lỗ hơn chục triệu đồng. Chưa kể, do giá heo cao quá bạn hàng giảm mua, lượng hàng bán cũng giảm đi một nửa.

Đánh giá chung về việc có đảm bảo nguồn cung thịt heo cho tết, ông Tiển cho biết, do ảnh hưởng dich tả heo Châu Phi lượng thịt heo nhập chợ gần đây dao động 280-300 tấn/ngày đêm, giảm 25% so với bình quân năm 2019, tương đương giảm 1.400 con. Dự kiến lượng thịt heo nhập chợ những ngày giáp tết sẽ giảm so cùng kỳ năm trước.

“Tuy nhiên, từ nay đến tết còn khoảng 30 ngày, lượng heo về chợ đảm bảo cung cấp cho thị trường nhưng dự báo giá sẽ biến động mạnh”, ông Tiển nói.