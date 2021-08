Danh sách sáu siêu thị đang tạm dừng hoạt động. 1. Siêu thị BigC An Lạc, 1231 Quốc lộ 1A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân. 2. Siêu thị Co.opmart Tô Ký - 557 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12. 3. Siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B- Số 2, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, đường số 8, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. 4. Siêu thị Aeon Citimart NewSG - D0102 KCC cao cấp New Sài Gòn - Hoàng Anh Gia Lai 3 , Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè 5. Siêu thị Lotte Mart 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7. 6. Siêu thị Co.opmart Hòa Bình, 175 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú. Danh sách 33 chợ đang hoạt động tính đến ngày 4-8 1. Chợ Thái Bình, 111 Phạm Ngũ Lão, Quận 1. 2. Chợ Đakao, 23-25 Nguyễn Huy Tự, p. Đakao, Quận 1. 3. Chợ Bình Thới, 152 Lạc Long Quân, Quận 11. 4. Chợ Nguyễn Tri Phương, 68 Nguyễn Lâm, Quận 10. 5. Chợ Hòa Hưng, 539 A Cách Mạng Tháng 8, p.15, Quận 10. 6. Chợ Hiệp Thành, Lô I, tở bản đồ HT13, P. Hiệp Thành, Quận 12. 7. Chợ Ba Bầu, Tô Ký, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12. 8. Chợ Thạnh Xuân, đường Tô Ngọc Vân, quận 12 9. Chợ An Phú Đông, Lô 38, tờ bản đồ số 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12. 10. Chợ Thới An, đường Lê Văn Khương khu phố 2, p. Thới An, Quận 12. 11. Chợ Ngã tư Ga, Ngã tư Ga khu phố 3, phường Thạnh Lộc, Quận 12. 12.Chợ Kiến Thành, đường số 19, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân. 13. Chợ Bà Chiểu, 40 Diên Hồng, Quận Bình Thạnh. 14. Chợ Văn Thánh (mới) 152/17 đường D1, Quận Bình Thạnh. 15. Chợ Hạnh Thông Tây, 10/2 Quang Trung, Quận Gò Vấp. 16. Chợ Tân Đoàn Việt (Phong Phú) B5/120B Quốc Lộ 50, ấp 2, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. 17. Chợ Hưng Long, D16/4 Ấp 4, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. 18. Chợ Vĩnh Lộc A, ấp 4, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. 19. Chợ Tam Thôn Hiệp, Ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ. 20. Chợ Đồng Hòa, Ấp Đồng Hòa, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. 21. Chợ Long Thạnh, Ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. 22. Chợ An Thới Đông, Ấp An Đông (Tổ 3 Ấp An Bình), xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. 23. Chợ Bình Khánh, Rừng Sác (Ấp Bình Thuận), xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 24. Chợ Cần Giờ, Duyên Hải, khu phố Hưng Thạnh, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ 25. Chợ Hòa Hiệp, Ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ 26. Chợ Lý Nhơn, Ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. 27. Chợ Lô 6, Ấp Lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. 28. Chợ Trung An, Ấp Chợ, xã Trung An, huyện Củ Chi. 29. Chợ Trung Lập Thượng, Ấp Trung Hiệp Thạnh, Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. 30. Chợ Phước Thạnh, quốc lộ 22, Ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. 31. Chợ Phú Hòa Đông, Tỉnh lộ 15, ấp Chợ, Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. 32. Chợ Tân Thông Hội, Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. 33. Chợ Củ Chi, Quốc lộ 22, khu phố 5, Thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.