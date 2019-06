Việt Nam chi 30 tỉ USD nhập thiết bị, linh kiện... Trung Quốc

Thống kê cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm tháng đầu năm 2019 cả nước chi tới gần 30 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc những tháng qua tăng rất cao, lên tới 20% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm đến 29% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước trong cùng thời điểm.

Tốc độ tăng trường kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc cũng nằm trong nhóm các thị trường có tốc độ tăng cao nhất trong những tháng đầu năm. Đặc biệt, những nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam đều có sự góp mặt của Trung Quốc. Đơn cử như nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Trung Quốc đứng thứ hai (sau Hàn Quốc) với kim ngạch đạt hơn năm tỉ USD nhưng tốc độ tăng lên đến 81%.

Ở những nhóm hàng lớn khác, Trung Quốc hầu hết chiếm vị trí lớn nhất về kim ngạch như máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; nguyên phụ liệu dệt may giày dép; điện thoại và linh kiện; chất dẻo nguyên liệu; sắt thép...

Cụ thể, nhập máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng từ Trung Quốc đạt 5,7 tỉ USD, tăng 29%, chiếm 38% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Nhóm mặt hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với trị giá 4,7 tỉ USD (chiếm hơn 46% kim ngạch cả nước), tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện nhập từ Trung Quốc đạt 2,7 tỉ USD (chiếm 56% kim ngạch cả nước). Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam với 2,6 triệu tấn, trị giá đạt 1,6 tỉ USD. Hóa chất và sản phẩm từ hóa chất, Trung Quốc cũng chiếm vị trí số một với kim ngạch 1,3 tỉ USD...