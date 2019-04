Vingroup thành lập Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các công ty thuộc nhóm Công nghệ của Tập đoàn Vingroup: - Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech: Đầu tư vốn, quản lý quỹ hoạt động, quản trị hoạt động các công ty công nghệ và viện nghiên cứu. - Công ty Cổ phần giải pháp và dịch vụ công nghệ VANTIX: Xây dựng hạ tầng nền tảng phân tích dữ liệu, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan ứng dụng AI và học máy. - Công ty TNHH Dịch vụ An ninh mạng VINCSS: Cung cấp các dịch vụ, triển khai các dự án bảo vệ và phát triển các sản phẩm an ninh mạng. - Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm HMS: Nghiên cứu, thiết kế, phát triển các sản phẩm phần mềm. - Công ty TNHH triển khai hệ thống phần mềm Vinsoftware: Triển khai các giải pháp phần mềm doanh nghiệp, gia công các phần mềm. - Công yy TNHH VinTech Hàn Quốc: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Vingroup dựa trên các thế mạnh công nghệ của thị trường Hàn Quốc. - Công ty VinTech - Nhật Bản: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Vingroup dựa trên các thế mạnh công nghệ của thị trường Nhật Bản. - Công ty VinTech - Hoa Kỳ: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho Vingroup dựa trên các thế mạnh công nghệ của thị trường Mỹ.