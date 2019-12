Vissan cung ứng heo tết với giá bình ổn thành phố giao

Sở công thương kiến nghị thành phố không tăng giá heo bình ổn Về giá đối với thịt heo bình ổn, Sở công thương cho biết có một số DN khác đề xuất tăng giá bán do giá thu mua heo hơi tăng. Trong khi đó, theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, giá bán hiện nay đã vượt kỳ vọng lợi nhuận cho hoạt động chăn nuôi. Đồng thời, theo kiến nghị của Sở tài chính, hiện nay tại thành phố lượng cung thịt heo vẫn đảm bảo đầy đủ trong khi sản lượng tiêu thụ giảm. Giá vẫn tăng và có xu hướng tiếp tục tăng. Diễn biến giá hiện nay hoàn toàn không phù hợp quy luật cung cầu của thị trường. Do đó, các giải pháp quản lý thông qua hình thức điều chỉnh giá bán không phát huy tác dụng trong trường hợp này. Trên cơ sở đó, Sở công thương kiến nghị UBND TP.HCM duy trì mức giá do Sở tài chính đã công bố ngày 13-11-2019.