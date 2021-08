Ngày 24- 8, Công an TP.HCM đã có thông báo hướng dẫn thực hiện kiểm soát người được phép lưu thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo các Công văn 2796, 2800 và 2850 của UBND TP.HCM.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết trước 0 giờ ngày 25-8, tất cả người trong 17 nhóm tại Công văn 2800 và nhóm bổ sung tại Công văn 2850 của UBND TP được phép di chuyển phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp. Mẫu giấy đi đường mới do Công an TP.HCM cấp. Sau 0 giờ ngày 25-8, mẫu giấy đi đường tại Công văn 2800 sẽ không còn được sử dụng mà phải dùng mẫu mới do PC08 cấp.

Trong đó, có quy định rõ đối với các phương tiện vận tải hàng hóa trong thành phố đã được cấp mã QR code được phép lưu thông theo khu vực, lộ trình, thời gian đã được cấp phép, không kiểm tra giấy đi đường.

Các xe vận tải hàng hóa trong thành phố không được cấp mã QR code, tài xế và người ngồi trên xe phải có giấy đi đường theo quy định.

Tuy nhiên, chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng thực phẩm thiết yếu kể, từ khi thành phố siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, việc vận chuyển lưu thông hàng hóa qua một số chốt trạm còn gặp khó khăn.

Ngay trong sáng nay 25-8, ba xe chở trứng gia cầm của công ty khi đến một số chốt trạm bị yêu cầu phải có giấy đi đường do cơ quan công an cấp dù xe đã được cấp mã QR Code luồng xanh. Do đó, ba xe của công ty phải quay về, không thể giao hàng cho siêu thị.



Người dân tranh thủ mua trứng gia cầm trước ngày TP.HCM thực hiện ai ở đâu ở yên đó. ẢNH: TÚ UYÊN

Không riêng hôm nay, hôm qua một số chốt trạm cũng nắm được công văn 2850 của thành phố ban hành (ngày 23-8) là xe vận chuyển hàng hóa gồm tài xế và phụ xe đã được ngành giao thông vận tải cấp thẻ QR Code không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân và cho xe thông chốt. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có chốt trạm làm khó khi đòi giấy xét nghiệm âm tính của tài xế và phụ xe.

“Không có quy định tài xế và phụ xe phải có giấy xét nghiệm âm tính khi di chuyển trong nội thành nhưng đến giờ này một số chốt trạm đòi tài xế và phụ xe có giấy xét nghiệm âm tính. Điều này gây bức xúc cho DN”, lãnh đạo doanh nghiệp kể.

Sau một hồi trao đổi, cuối cùng một số chốt này cho xe qua nhưng “đe”nếu chuyến sau mà không giấy xét nghiệm âm tính sẽ không du di, như vậy khiến tài xế nản lòng.

“DN chúng tôi đuối sức lắm rồi. Chúng tôi phục vụ hàng thực phẩm thiết yếu cũng như không thể bỏ chuỗi cung ứng đã xây dựng nên cố gắng tiếp tục, nếu không chúng tôi đóng cửa nghỉ 14 ngày theo biện pháp giãn cách của thành phố cho khỏe. DN đã rất áp lực mà mỗi ngày gặp thêm những khó khăn rất bất hợp lý ”, lãnh đạo doanh nghiệp than thở.