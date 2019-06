Xử lý triệt để xăng 'dỏm' sau vụ đại gia Trịnh Sướng

Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường (QLTT) Trần Hữu Linh vừa ký công văn gửi Cục QLTT các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, thời gian qua thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ công thương và Tổng cục QLTT, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng tại các địa phương tiến hành triệt phá đường dây sản xuất xăng giả. Theo đó, những người làm xăng giả sử dụng thủ đoạn tinh vi, mua dung môi pha với xăng, hoà thêm chất tạo màu nhằm tăng khối lượng xăng A95 bán ra thị trường, gây ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.



Chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu chống thất thu thuế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Do đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi sản xuất xăng giả, Tổng cục QLTT yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ban chỉ đạo 389. Cụ thể, Bộ công thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu nhằm ổn định trật tự trong kinh doanh xăng dầu, chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chú trọng đến việc kiểm định, kiểm tra, kiểm soát về đo lường, chất lượng hàng hóa. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm kinh doanh xăng dầu giả thì phối hợp xác minh, làm rõ hành vi, quy mô, đường dây, ổ nhóm xử lý triệt để. Chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép theo quy định đồng thời giám sát chặt chẽ các cửa hàng xăng dầu đã bị thu hồi giấy phép.

Trước đó, vào sáng 6-6, Công an tỉnh Đắk Nông họp báo thông tin vụ án sản xuất và buôn bán xăng dầu giả. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả đối với ông Trịnh Sướng (Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và 23 người khác.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng làm xăng giả dùng xăng nền A95 trộn với các dung môi, chất tạo màu hoặc dung môi trộn với chất kích RON, tạo màu để ra các loại xăng dầu giả.

Cụ thể, họ mua dung môi này về pha trộn với xăng A95 với tỉ lệ 30-50% và cùng với một chất tạo màu vàng để sản xuất xăng A95 giả. Cách thứ 2 là dùng dung môi trộn với tỉ lệ xăng nền A95 (tỉ lệ nhỏ) và chất kích RON, chất tạo màu xanh để tạo hợp chất xăng A95 giả.

Một loại nữa là dùng 35% dung môi, 40% xăng nền A95 và còn lại là các chất kích RON, tạo màu khác để sản xuất xăng E5 giả. Tất cả các phương thức này, các đối tượng đều sử dụng xăng nền để trộn với dung môi, chất kích RON, tạo màu để sản xuất xăng giả.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ ngày 1-1-2017 đến nay, số tiền đường dây này mua dung môi là 3000 tỉ đồng. Trung bình mỗi tháng họ đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả.