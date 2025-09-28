Bỏ qua cuộc đua xe điện, Suzuki đang 'toan tính' điều gì?

(PLO)- Tập đoàn Suzuki Motor quyết định không đầu tư vào sản xuất ô tô điện chạy bằng pin (BEV), thay vào đó tập trung phát triển các công nghệ di chuyển thân thiện môi trường như Hybrid (HEV) và Pin Nhiên liệu (FCEV).

Dù nhu cầu về ô tô điện chạy bằng pin (BEV) ngày càng gia tăng trên toàn cầu, Suzuki vẫn giữ lập trường thận trọng.

Ảnh: Bangkokpost.

Ông Masafumi Harano, Tổng Giám đốc Điều hành Tiếp thị Ô tô của Suzuki tại Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Châu Đại Dương, nhấn mạnh BEV không phải là giải pháp duy nhất để giải quyết mối lo ngại toàn cầu về khí thải carbon dioxide trong ngành vận tải.

Ông Harano khẳng định: "Chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu (FCEV) và xe điện hybrid (HEV)." Ông cũng cho biết thêm, nhu cầu đối với xe HEV đang có xu hướng tăng lên và "Công ty vẫn chưa quan tâm đến việc sản xuất BEV."

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): Là ô tô điện chạy bằng pin nhiên liệu sử dụng hydro để tạo ra điện năng.

HEV (Hybrid Electric Vehicle): Là xe chạy bằng cả động cơ đốt trong và pin điện.

Suzuki có kế hoạch tung ra các mẫu xe mới để kích thích nhu cầu tại thị trường Đông Nam Á—một khu vực được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay.

Công ty nhận định tình hình thị trường không thuận lợi là do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu và sức mua yếu của người tiêu dùng, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe. "Những yếu tố này đang ảnh hưởng đến thị trường ô tô trong khu vực, bao gồm cả Thái Lan," ông Harano cho biết.

Tại Thái Lan, thị trường ô tô đang bị trì trệ do người mua tiềm năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay. Các ngân hàng lo ngại về rủi ro nợ xấu do mức nợ hộ gia đình tại nước này vẫn ở mức cao.

Ông Harano bày tỏ kỳ vọng chính phủ mới sẽ sớm triển khai các biện pháp kích thích kinh tế nhằm củng cố sức mua của người dân. Đồng thời, ông cũng mong muốn các ngân hàng và công ty tài chính ô tô nới lỏng tiêu chí cho vay để thúc đẩy doanh số.

Suzuki Motor (Thái Lan) đã giới thiệu mẫu xe thể thao đa dụng hybrid Fronx. Ông Wallop Treererkngam, Phó Chủ tịch Điều hành Suzuki Motor (Thái Lan), cho biết công ty đặt mục tiêu bán 8.000 chiếc Fronx tại Thái Lan trong năm nay. Con số này tăng 41% so với doanh số 5.600 chiếc của mẫu xe cùng phân khúc vào năm 2024.

