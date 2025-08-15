Công nghệ pin đột phá: Xe điện có thể chạy hàng triệu dặm

(PLO)- CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, vừa công bố một công nghệ pin đột phá hoàn toàn mới.

Loại công nghệ pin đột phá này có giá thành chỉ bằng 10% pin lithium-ion hiện tại, bền bỉ hơn và hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Đặc biệt, nó được làm từ muối.

CATL, nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, vừa công bố một công nghệ pin đột phá hoàn toàn mới. Ảnh: AI.



Pin Naxtra của CATL không phải là nguyên mẫu, mà là một bộ pin thực sự đang được sản xuất cho sáu mẫu xe đời 2026 của các nhà sản xuất ô tô lớn tại Trung Quốc.

Pin natri-ion của CATL đã khắc phục được nhược điểm về mật độ năng lượng. Dòng pin EV "Naxtra" bao gồm cả pin natri-ion và lithium-ion, cùng với phần mềm cân bằng công suất. Kết quả là loại pin 175 Wh/kg có thể cung cấp năng lượng tương đương pin lithium-ion.

Một trong những khía cạnh mang tính cách mạng nhất của pin Naxtra là CATL tuyên bố giá thành chỉ bằng 10% so với pin lithium-ion truyền thống. Điều này có thể giúp giảm đáng kể giá thành xe điện.

Pin Naxtra có tuổi thọ vượt trội. Vì pin natri-ion ổn định hơn, pin Naxtra có thể sạc được 10.000 chu kỳ trước khi bị chai. Theo chuyên gia, pin Naxtra có thể hoạt động được 3,6 triệu dặm trước khi dung lượng giảm xuống còn 85%.

Hiện tại, sáu nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đặt hàng pin Naxtra từ CATL và sẽ triển khai trên 30 mẫu xe vào năm 2026. Nếu có thể sản xuất pin bền bỉ, giá rẻ và thân thiện với môi trường như vậy, công nghệ pin đột phá này có thể thay đổi ngành giao thông mãi mãi.

Những chiếc xe điện giá rẻ có thể hoạt động đáng tin cậy trong hàng triệu dặm chỉ với việc bảo trì cơ bản sẽ đưa chi phí sở hữu ô tô xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Xuất hiện công nghệ pin xe điện mới sạc 80% chỉ trong 6 phút, chi phí sản xuất thấp (PLO)- Thiết kế pin natri-ion mới do các nhà khoa học Ấn Độ phát triển hứa hẹn khả năng sạc siêu nhanh, tuổi thọ ấn tượng và chi phí thấp, mở ra kỷ nguyên mới cho công nghệ lưu trữ năng lượng.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ