Độc lạ mẫu robot phone có khả năng biểu lộ cảm xúc

(PLO)- Tại một sự kiện ở Bắc Kinh, Honor đã khiến giới công nghệ bất ngờ khi giới thiệu mẫu Robot Phone, thiết bị AI thế hệ mới có khả năng cảm nhận, phản hồi và biểu lộ cảm xúc như một người bạn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Robot Phone không còn là smartphone thông thường, mà là một dạng thiết bị AI hoàn toàn mới. Honor mô tả đây là thiết bị có thể thích nghi, học hỏi và tiến hóa dựa trên hành vi người dùng, hướng tới việc biến công nghệ thành trải nghiệm mang tính cá nhân hơn bao giờ hết.

Mẫu robot phone gây sốc của Honor.

Trong video giới thiệu, Robot Phone xuất hiện với camera gắn trên khớp xoay linh hoạt, có thể bật mở và di chuyển tự động để chụp ảnh ở nhiều góc độ. Hệ thống này được tích hợp AI đa mô hình (multimodal intelligence), cho phép thiết bị “quan sát” và phản ứng theo ngữ cảnh, từ giọng nói, chuyển động đến nét mặt người dùng.

Sự kết hợp giữa chuyển động cơ học và trí tuệ nhân tạo giúp Robot Phone tương tác tự nhiên như một robot mini, thay vì chỉ là công cụ kỹ thuật số.

Công ty xem đây là bước đi chiến lược trong kế hoạch Honor Alpha, hiện thực hóa tầm nhìn nơi con người và máy móc cùng tồn tại, tương tác và phát triển. Hãng cũng xác nhận sẽ công bố chi tiết cấu hình và tính năng của thiết bị tại Triển lãm Di động Toàn cầu MWC 2026 ở Barcelona.

Mẫu robot phone của Honor sẽ được giới thiệu chi tiết tại MWC 2026 ở Barcelona.

