(PLO)- Chuyển đổi số đang mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro mạng tinh vi hơn.

Video: Gần 50% doanh nghiệp Việt từng bị xâm nhập. Thực hiện: TIỂU MINH

Chuyển đổi số đang mang lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro mạng tinh vi hơn.

Mỗi ngày, các vụ tấn công bằng mã độc, lừa đảo qua email hay đánh cắp dữ liệu vẫn âm thầm diễn ra. Do đó, việc xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) được xem là bước đi cần thiết giúp doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong thời đại số.

Theo định hướng quốc gia số đến năm 2030, Việt Nam đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực an ninh mạng. Mặc dù vậy, trong năm 2024 vẫn có gần 50% doanh nghiệp trong nước gặp sự cố xâm nhập, trong khi Kaspersky ghi nhận hơn 19,8 triệu mối đe dọa web tại Việt Nam.

Cách sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử 2025 mới nhấtInfographic (PLO)- Chỉ vài thao tác đơn giản, đảng viên có thể tra cứu văn kiện, đăng ký họp, gửi báo cáo hay góp ý ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử.

Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC) được xem là bước đi cần thiết giúp doanh nghiệp tự bảo vệ mình trong thời đại số.

Trên thế giới, 88% tổ chức từng bị tấn công mạng và gần một nửa trong số đó là do lỗi con người. Điều này cho thấy các biện pháp phòng thủ cơ bản như tường lửa hay phần mềm diệt virus đã không còn đủ.

SOC ra đời để giải quyết vấn đề đó. Đây là hệ thống kết hợp giữa con người, quy trình và công nghệ, hoạt động 24/7 nhằm giám sát, phát hiện và phản ứng nhanh với mọi sự cố mạng. Thay vì chỉ chờ cảnh báo, SOC có thể chủ động phân tích dữ liệu, truy tìm dấu vết tấn công và ngăn chặn sớm nguy cơ, nhờ các công cụ hiện đại như SIEM và XDR.

Tại Việt Nam, SOC ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực quan trọng. Ngành tài chính cần SOC để ngăn gian lận và bảo vệ giao dịch, năng lượng và viễn thông sử dụng SOC để tránh gián đoạn hệ thống, còn sản xuất dựa vào SOC để ngăn mã độc lan rộng trong chuỗi cung ứng.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam, cho biết: “SOC là chìa khóa giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và củng cố niềm tin số”.

Chiêu lừa chiếm quyền điều khiển iPhone mà ai cũng có thể mắc bẫy (PLO)- Lợi dụng nhu cầu nâng cấp ứng dụng Locket Gold, kẻ gian đã lừa người dùng đăng nhập iCloud và chiếm quyền điều khiển iPhone, yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để mở khóa thiết bị.