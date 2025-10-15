GM quay lưng với pin nhiên liệu hydro, dồn lực cho ô tô điện

(PLO)- Dù từng là người ủng hộ pin nhiên liệu hydro từ sớm, tập đoàn General Motors (GM) hiện nay đã chuyển trọng tâm chiến lược sang phát triển ô tô điện (Electric Vehicle - EV).

General Motors vừa lặng lẽ chấm dứt nghiên cứu pin nhiên liệu hydro thế hệ tiếp theo cho xe hơi. Nhà sản xuất ô tô này đang đặt cược vào ô tô điện vì chúng có "sức hút rõ ràng trên thị trường".

Dù từng là người ủng hộ pin nhiên liệu hydro từ sớm, tập đoàn General Motors (GM) hiện nay đã chuyển trọng tâm chiến lược sang phát triển ô tô điện (Electric Vehicle - EV). Ảnh: GM



Mặc dù vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn công nghệ Hydrotec, công ty sẽ chỉ tập trung vào một phạm vi ứng dụng hẹp hơn.

Trong khi Hyundai và Toyota vẫn là những nhà ủng hộ pin nhiên liệu hydro nổi tiếng nhất, GM đã đảo ngược quyết định và ngừng phát triển pin nhiên liệu hydro thế hệ mới.

Nhà sản xuất ô tô này giải thích rằng "con đường để đạt được mục tiêu kinh doanh bền vững trong lĩnh vực pin nhiên liệu hydro còn dài và không chắc chắn".

GM cũng nêu ra hai lý do chính khiến người tiêu dùng chưa mặn mà với xe chạy bằng hydro: cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu còn hạn chế và chi phí đầu tư cao.

Hydro từng được xem là nhiên liệu sạch của tương lai, nhưng ô tô điện đã bứt tốc mạnh mẽ. Thực tế, GM chỉ ra rằng tại Hoa Kỳ hiện có hơn 250.000 trạm sạc xe điện Cấp độ 2+ (Level 2+), nhưng chỉ có vỏn vẹn 61 trạm nạp nhiên liệu hydro.

Với những phân tích trên, GM đã quyết định "tập trung vào các công nghệ cho thấy con đường rõ ràng nhất để mở rộng quy mô và mang lại giá trị cho khách hàng". Điều đó đồng nghĩa với việc dồn nỗ lực vào xe điện, loại phương tiện đang có sức hút mạnh mẽ trên thị trường, thay vì hydro, lĩnh vực vẫn chưa phát huy hết tiềm năng.

Tuy nhiên, GM không hề bỏ cuộc hoàn toàn. Công ty nhấn mạnh rằng hydro vẫn hứa hẹn đáp ứng những ứng dụng công nghiệp có nhu cầu cao như điện dự phòng, khai thác mỏ và vận tải hạng nặng.

Kết quả là, GM vẫn sẽ tiếp tục sản xuất pin nhiên liệu cho các trung tâm dữ liệu và phát điện thông qua liên doanh với Honda.

BMW chế tạo pin nhiên liệu hydro mới với kế hoạch đầy tham vọng (PLO)- BMW đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất hàng loạt mẫu xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ