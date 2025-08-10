Hãng Honda nói điều bất ngờ về xe điện

(PLO)- Trong một tuyên bố mới, Honda khẳng định rõ ràng rằng họ không coi xe điện là con đường duy nhất để đạt được mức trung hòa carbon.

Tương tự nhiều hãng xe khác, hãng Honda đã điều chỉnh tham vọng về xe điện. Hãng đã cắt giảm 30% ngân sách điện khí hóa và không còn giữ mục tiêu xe điện chiếm 30% doanh số hàng năm vào cuối thập kỷ này.

Honda vẫn kiên định với mục tiêu "trung hòa carbon cho tất cả sản phẩm và hoạt động" vào năm 2050. Tuy nhiên, hãng tin rằng có nhiều cách để đạt được mục tiêu này.

Xe điện chạy bằng pin chỉ là một phần của giải pháp

Phát biểu với tạp chí Drive (Úc), Giám đốc điều hành Honda Úc, Jay Joseph, giải thích: "Xe điện chạy bằng pin là một con đường để đạt được mức trung hòa carbon, không nhất thiết là con đường duy nhất. Mục tiêu của chúng tôi là trung hòa carbon, chứ không phải xe điện chạy bằng pin."

Honda cho biết họ sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ khác như xe điện chạy bằng pin nhiên liệu (hydro) khi cơ sở hạ tầng đã sẵn sàng.

Các công nghệ thay thế khác đang phát triển

Honda chưa từ bỏ hydro. Mẫu xe CR-V e:FCEV là một ví dụ, với khả năng vừa chạy bằng pin nhiên liệu, vừa là xe hybrid cắm sạc. Toyota và Hyundai cũng vẫn cam kết với hydro, và BMW cũng có kế hoạch ra mắt một mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu vào năm 2028.

Bên cạnh đó, Toyota tin rằng động cơ đốt trong sử dụng hydro có thể là một giải pháp thay thế. Cùng với các đối tác như Mazda và Subaru, Toyota đang phát triển các động cơ trung hòa carbon có khả năng chạy bằng hydro lỏng, nhiên liệu sinh học và nhiên liệu tổng hợp.

Thách thức về cơ sở hạ tầng

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất vẫn là cơ sở hạ tầng. Mạng lưới tiếp nhiên liệu cho xe chạy bằng hydro còn rất kém phát triển. Theo H2stations.org, chỉ có khoảng 1.160 trạm tiếp nhiên liệu hoạt động trên toàn cầu vào cuối năm ngoái. Cơ sở hạ tầng cho nhiên liệu tổng hợp cũng gần như không tồn tại.

Một số người vẫn hoài nghi rằng xe điện chạy bằng pin là giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy xe điện thông thường chiếm hơn 20% doanh số toàn cầu vào năm 2024 và đang trên đà vượt mốc 25% trong năm nay. Điều này cho thấy xe điện chạy bằng pin vẫn đang được ưa chuộng.

