Kính thực tế hỗn hợp Vision Discovery Edition có gì độc đáo?

(PLO)- Vision Discovery Edition không chỉ là sản phẩm mới lạ của vivo, mà còn là tín hiệu cho thấy công nghệ nhập vai đang tiến gần hơn tới cuộc sống thường ngày của người dùng.

Mẫu kính thực tế hỗn hợp Vision Discovery Edition gây chú ý nhờ thiết kế nhỏ gọn chỉ 398g, mỏng hơn 26% so với mức trung bình ngành. Kính được trang bị nhiều loại đệm chắn sáng và mút đệm để phù hợp với nhiều người dùng, giảm cảm giác nặng nề khi đeo lâu. Vivo cho biết sản phẩm hướng đến sự tiện dụng hằng ngày, từ giải trí, làm việc cho đến thể thao điện tử.

Thiết bị chạy trên nền tảng OriginOS Vision, cho phép người dùng điều khiển bằng ánh mắt và cử chỉ tay thay cho thao tác chạm màn hình.

vivo bất ngờ giới thiệu kính thực tế hỗn hợp đầu tiên Vision Discovery Edition.

Cụ thể, hệ thống theo dõi mắt chính xác đến 1,5 độ, nhận diện 26 bậc cử động ngón tay cùng góc quét dọc 175 độ. Phần hiển thị sử dụng hai màn hình Micro-OLED kép với độ phân giải 8K, mang lại hình ảnh chi tiết và độ chân thực cao.

Về phần cứng, kính được trang bị chip Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, tăng hiệu suất GPU 2,5 lần và hiệu suất AI gấp 8 lần so với thế hệ trước. Điều này giúp xử lý hình ảnh và không gian ảo mượt mà hơn, mở ra khả năng tạo màn hình ảo kích thước tới 120 feet, biến bất kỳ không gian nào thành rạp chiếu phim di động.

Song song với sản phẩm mới, vivo cũng công bố chiến lược nâng cấp trong mảng nhiếp ảnh. Hãng sẽ tiếp tục đầu tư vào các công nghệ camera tele, cảm biến độ phân giải cao và thuật toán AI nhằm mang lại trải nghiệm hình ảnh phong phú hơn. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ duy trì hợp tác với ZEISS để phát triển quang học di động, đồng thời mở rộng ứng dụng nhiếp ảnh vào lĩnh vực y tế và sức khỏe.

Việc giới thiệu Vision Discovery Edition cho thấy vivo đang muốn bước ra khỏi “vùng an toàn” smartphone, đặt cược vào một thiết bị nhập vai mới lạ giữa lúc thế giới công nghệ đang dần dịch chuyển sang kỷ nguyên thực tế hỗn hợp.

