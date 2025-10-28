(PLO)- Nhóm kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI) của VNPT vừa giành ngôi quán quân tại AI City Challenge 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đứng đầu cuộc thi quốc tế danh giá về AI ứng dụng trong đô thị thông minh.

Lễ công bố kết quả diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Thị giác máy tính (ICCV 2025) tại Hawaii (Mỹ).

Năm nay, đội VNPT chiến thắng ở hạng mục Xử lý và nhận diện vật thể từ dữ liệu hình ảnh camera góc siêu rộng trên thiết bị biên (Edge AI), một bài toán đòi hỏi tốc độ xử lý thời gian thực, hoạt động trực tiếp trên phần cứng giới hạn và vẫn phải duy trì độ chính xác cao.

AI City Challenge được xem là một trong những cuộc thi uy tín nhất về AI cho đô thị thông minh, quy tụ hơn 30.000 đội từ các quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực này như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan…

Kỹ sư Việt Nam hai năm liên tiếp dẫn đầu sân chơi AI toàn cầu. Ảnh: VNPT

So với năm trước, đề bài năm nay được đánh giá khó hơn khi yêu cầu tối ưu mô hình AI hoạt động hiệu quả trên thiết bị Jetson Orin chỉ 30 W, thay vì trên các máy chủ mạnh. Điều này khiến khả năng tinh gọn mô hình và xử lý dữ liệu trực tiếp tại hiện trường trở thành yếu tố quyết định.

Theo các chuyên gia, bài toán của cuộc thi phản ánh xu hướng ứng dụng thị giác máy tính trong giám sát giao thông, một lĩnh vực đòi hỏi khả năng xử lý nhanh, ổn định và tiết kiệm tài nguyên. Công nghệ Edge AI cho phép mô hình chạy ngay trên camera, giảm độ trễ, tiết kiệm băng thông và đảm bảo an toàn dữ liệu, đặc biệt hữu ích với các hệ thống giám sát quy mô lớn.

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam có nhiều kinh nghiệm triển khai các mô hình AI xử lý hình ảnh thực tế như nhận diện biển số, đo đếm phương tiện, phát hiện người đội mũ bảo hiểm hay phát hiện cháy nổ, vũ khí. Những kinh nghiệm này giúp nhóm tối ưu mô hình để vừa đảm bảo độ chính xác vừa tiết kiệm năng lượng khi chạy tại biên.

Việc Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại một sân chơi AI toàn cầu được xem là bước tiến quan trọng, cho thấy năng lực của đội ngũ kỹ sư trong nước đã tiệm cận chuẩn quốc tế. Thành tích này cũng góp phần thúc đẩy việc ứng dụng AI vào giám sát giao thông, an ninh đô thị và các lĩnh vực khác.

Ngoài mảng đô thị thông minh, nhóm nghiên cứu của VNPT còn mở rộng ứng dụng AI sang y tế, với công trình được công bố tại MICCAI 2025, hội nghị hàng đầu thế giới về AI trong y học.

Dự án tập trung vào chẩn đoán ung thư tuyến giáp dựa trên dữ liệu hơn 10.000 bệnh nhân Việt Nam, hướng đến các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động và chính xác hơn cho các tuyến y tế cơ sở.

