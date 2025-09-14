Mẫu xe điện có nội thất từ rác thải đại dương của Hyundai vừa trình làng

(PLO)- Tại Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Hyundai ra mắt xe điện Concept THREE, mẫu xe điện ý tưởng nhỏ gọn đầu tiên.

Đây là bước đi chiến lược của hãng nhằm mở rộng dải sản phẩm của thương hiệu IONIQ sang phân khúc xe đô thị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp di chuyển tiết kiệm không gian tại thị trường châu Âu.

Tại Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Hyundai ra mắt xe điện Concept THREE, mẫu xe điện ý tưởng nhỏ gọn đầu tiên. Ảnh: Hyundai.



Với xe điện Concept THREE, Hyundai đặt mục tiêu cạnh tranh trong phân khúc xe điện hạng B. Mẫu xe điện Concept THREE sở hữu kích thước dài 4.287 mm, rộng 1.940 mm và cao 1.428 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.722 mm.

Đáng chú ý, các thông số này lớn hơn hẳn các mẫu xe điện hạng B hiện có và tiệm cận với kích thước của một chiếc Volkswagen Golf (hạng C).

Ngôn ngữ thiết kế của xe điện Concept THREE được lấy cảm hứng từ công nghệ thép tiên tiến của Hyundai, với những đường nét sắc sảo và tinh tế. Mẫu xe ứng dụng công nghệ Parametric Pixel độc đáo, giúp tăng thêm chiều sâu và nhịp điệu thị giác.

Nội thất xe chú trọng vào tính bền vững với các vật liệu tái chế, như vải dệt từ rác thải đại dương và bọt nhôm nhẹ. Ảnh: Hyundai.

Nội thất xe chú trọng vào tính bền vững với các vật liệu tái chế, như vải dệt từ rác thải đại dương và bọt nhôm nhẹ. Cabin được thiết kế tối giản, tinh tế, đúng theo xu hướng của ngành ô tô hiện nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Xavier Martinet, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Hyundai Motor châu Âu, cho biết: "Xe điện Concept THREE đại diện cho bước tiến tiếp theo trong hành trình điện khí hóa của Hyundai Motor. Với kích thước nhỏ gọn và ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, nó thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về việc mang đến khả năng di chuyển thực tế, dễ tiếp cận và khơi gợi cảm xúc”.

Theo kế hoạch, Hyundai đặt mục tiêu điện khí hóa mọi mẫu xe tại thị trường châu Âu vào năm 2027 và dự kiến sẽ ra mắt 21 mẫu xe điện toàn cầu vào năm 2030.

Chiêm ngưỡng xe điện siêu nhỏ của Pháp phong cách lạ (PLO)- Citroen ra mắt xe điện Ami Buggy phiên bản thương mại có phong cách "đi biển", không cửa, giá hấp dẫn.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ