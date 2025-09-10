Máy bay không người lái của Trung Quốc lần đầu cất cánh chở khách tại châu Phi

(PLO)- Tại thủ đô Kigali, Rwanda, một nhà sản xuất Trung Quốc vừa thực hiện thành công chuyến bay chở khách đầu tiên bằng máy bay không người lái.

Nhà sản xuất máy bay cất hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) EHang của Trung Quốc vừa đánh dấu một cột mốc quan trọng khi thực hiện chuyến bay trình diễn chở khách đầu tiên trên lục địa châu Phi.

Đây là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của EHang. Với chuyến bay này, máy bay không người lái EH216-S đã có mặt tại 21 quốc gia thuộc 5 châu lục để trình diễn, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh và Triển lãm Hàng không châu Phi lần thứ 9, với sự chứng kiến của đại diện Cục Hàng không Dân dụng Rwanda và các phóng viên quốc tế. Chuyến bay lịch sử này được thực hiện với sự hỗ trợ của Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc (CRBC) - đối tác chiến lược của EHang trong kế hoạch mở rộng tại châu Phi.

EH216-S đã trở thành máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới nhận được chứng nhận đầy đủ từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho cả chuyến bay chở khách và sản xuất hàng loạt. Ảnh: EHang.



Chuyến bay tại Rwanda được xem là bước đi chiến lược, mở ra tiềm năng ứng dụng lớn cho EH216-S tại nhiều khu vực ở châu Phi. Lục địa này rất cần các giải pháp giao thông không phát thải, giá cả phải chăng, đặc biệt tại những vùng xa xôi.

Trước đó, EH216-S đã trở thành máy bay không người lái đầu tiên trên thế giới nhận được chứng nhận đầy đủ từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho cả chuyến bay chở khách và sản xuất hàng loạt. Hiện tại, EHang đang tiếp tục nghiên cứu phiên bản tầm xa để phục vụ các chuyến bay dài hơn, vượt biển hoặc núi.

