Xe điện Honda giá gần nửa tỷ đồng có công nghệ gì mới?

(PLO)- Honda vừa tiết lộ mẫu xe máy điện sản xuất hàng loạt đầu tiên của mình, được đặt tên là WN7.

Mẫu xe máy điện này được phát triển từ concept "EV Fun Concept", thiết kế theo phong cách "naked bike" (xe trần) và sẽ được bán ra tại thị trường châu Âu.

Honda WN7 trang bị động cơ làm mát bằng chất lỏng, công suất 18 kW (24 mã lực) và mô-men xoắn 100 Nm. Theo Honda, hiệu suất của Xe máy điện tương đương một chiếc xe máy động cơ đốt trong 600cc về công suất và một chiếc 1000cc về mô-men xoắn. Xe có trọng lượng 217 kg, màn hình TFT 5 inch và hệ thống chiếu sáng LED.

Xe sử dụng pin lithium-ion cố định, cho phép di chuyển hơn 130 km sau mỗi lần sạc đầy. WN7 hỗ trợ sạc nhanh CCS2, có thể sạc từ 20% lên 80% chỉ trong 30 phút. Với bộ sạc tại nhà (6kVA), xe sạc đầy từ 0% trong chưa đầy 3 giờ.

Honda đã nhận đặt hàng trước WN7 tại châu Âu với giá bán tại Anh là 12.999 bảng Anh (tương đương khoảng 468 triệu đồng). Giá bán chính thức của xe sẽ bắt đầu từ cuối năm 2025 và đến tay khách hàng vào đầu năm 2026.

Tuy nhiên, mức giá này được đánh giá là khá cao. Trong khi đó, các mẫu xe tay ga điện hiện có của Honda chỉ có giá khoảng 3.299-3.800 bảng Anh (118-136 triệu đồng).

Ngay cả một chiếc xe phân khối lớn chạy xăng như CB750 Hornet cũng chỉ có giá 7.449 bảng Anh (khoảng 265 triệu đồng). Chiếc CB1000 Hornet SP thể thao cũng chỉ ở mức 10.099 bảng Anh (khoảng 360 triệu đồng).

Thậm chí, mẫu xe điện LiveWire S2 của Harley Davidson có phạm vi hoạt động lên tới 193 km, cũng chỉ có giá từ 8.799 đến 10.599 bảng Anh (khoảng 313-377 triệu đồng). Do đó, WN7 có thể sẽ chỉ là lựa chọn dành cho những người đam mê công nghệ.

Honda đã định vị việc điện hóa là chiến lược cốt lõi trong tương lai, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Xe máy điện là bước đi đầu tiên của hãng vào phân khúc xe điện hiệu suất cao.

