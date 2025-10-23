Phường Bến Thành ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân

(PLO)- Việc ứng dụng công nghệ số ở phường Bến Thành sẽ góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tăng tính công khai, minh bạch.

Ngày 23-10, UBND phường Bến Thành, TP.HCM tổ chức lễ ra mắt và triển khai ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn phường Bến Thành.

5 ứng dụng được áp dụng tại phường Bến Thành

Phường Bến Thành đã ra mắt và đưa vào sử dụng năm ứng dụng gồm: Ứng dụng Sổ tay xây dựng Bến Thành; ứng dụng đăng ký xây dựng Bến Thành; Bản đồ số dữ liệu đất đai (nền tảng WebGIS); Chatbox trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính; Ứng dụng khảo sát ý kiến người dân về thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính.

Các đại biểu bấm nút khởi động ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý trên địa bàn phường Bến Thành. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành cho biết, với tinh thần khẩn trương, chủ động thực hiện các yêu cầu của Thành ủy, UBND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Thành Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Cùng với những định hướng của Đảng ủy phường, sự tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị thuộc phường. Phường Bến Thành đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

Những ứng dụng này là những công cụ cụ thể, thiết thực nhằm góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tăng tính công khai, minh bạch. Đồng thời là chìa khóa trong việc nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hơn nữa, các ứng dụng sẽ giúp đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, người dân ngày càng tiếp cận gần hơn với mô hình chính quyền số, đô thị thông minh mà TP đang hướng đến.

"Các phòng chuyên môn của phường cần tích cực vận hành, hướng dẫn sử dụng và thường xuyên cập nhật dữ liệu để hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả.

UBMTTQ và 27 khu phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng trong cộng đồng dân cư.

Các đơn vị, cá nhân phụ trách kỹ thuật cần phối hợp chặt chẽ trong việc bảo trì, nâng cấp, đảm bảo an toàn thông tin và liên tục cải tiến giao diện, tính năng"- ông Nguyễn Thành Phát đề nghị các đơn vị.

Tăng tính công khai, minh bạch

Với phần mềm hỗ trợ công tác quản lý xây dựng giúp việc đăng ký sửa chữa, thi công, khởi công các công trình của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu được thuận lợi và khoa học hơn. Các hồ sơ được số hóa ngay từ ban đầu giúp khai thác tối đa việc các quy trình tự động hóa cũng như việc quản lý được minh bạch, khách quan hơn.

Với ứng dụng bản đồ số dữ liệu đất đai (nền tảng WebGIS), người dân có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí thửa đất trên bản đồ số. Điều này giúp tránh rủi ro mua bán phải đất nằm trong khu vực giải tỏa, dự án, hoặc quy hoạch không phù hợp với mục đích sử dụng.

Các cán bộ, công chức phường Bến Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: NGUYÊN VÕ

Với ứng dụng khảo sát ý kiến người dân về thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, ứng dụng sẽ là một kênh giám sát của người dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương. Đảm bảo các cơ quan nhà nước thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật.

Một số ứng dụng khác khi được áp dụng cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho người dân. Trong đó có minh bạch thông tin hồ sơ, người dân dễ dàng tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ trực tuyến, giảm thiểu nhu cầu in ấn, photo giấy tờ do dữ liệu đã được số hóa và liên thông...

Bà Nguyễn Thị Nga (Khu phố 4, phường Bến Thành) nhận xét, việc ứng dụng các phần mềm của phường sẽ làm cho người dân không còn lo lắng về việc hồ sơ bị "ngâm" hay không biết tình trạng giải quyết hồ sơ của mình.

"Người dân có thể trực tiếp báo cáo các vấn đề bất cập liên quan lĩnh vực môi trường, vi phạm trật tự xây dựng....và theo dõi kết quả xử lý. Điều này giúp người dân cảm thấy ý kiến của mình được lắng nghe và giải quyết kịp thời, tạo ra niềm tin của người dân vào chính quyền"- bà Nguyễn Thị Nga nói.

2 ứng dụng giúp bạn né các khu vực ngập nước do ảnh hưởng của bão số 5 (PLO)- Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng 26-8, hoàn lưu từ bão số 5 đã gây mưa lớn diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ.