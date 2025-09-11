Sắp có nền tảng kết nối hơn 200 vườn ươm công nghệ trên cả nước

(PLO)- 1 đô la rót vào khởi nghiệp sáng tạo có thể tạo ra 7 đô la cho nền kinh tế. Con số tưởng chừng khó tin này đang trở thành động lực để TP.HCM lên kế hoạch xây dựng một nền tảng số, liên kết hơn 200 vườn ươm công nghệ trên cả nước.

Mới đây, Trung tâm Ươm tạo công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) đã phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (SIHUB) tổ chức hội thảo “Nghiên cứu xây dựng và triển khai mạng lưới, nền tảng trực tuyến liên kết vườn ươm trong các lĩnh vực công nghệ”.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng phòng Ươm tạo công nghệ cho biết, Việt Nam hiện chưa có mô hình liên kết vườn ươm trên cả nước. Do đó, một nền tảng trực tuyến thống nhất sẽ là chìa khóa để tạo sức mạnh đồng bộ, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Trưởng phòng Ươm tạo công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN). Ảnh: MINH HOÀNG

Theo kế hoạch, nền tảng kết nối vườn ươm quốc gia sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, dự kiến bắt đầu từ tháng 10-2025 và vận hành mở rộng từ năm 2026. Mục tiêu ban đầu hướng đến ít nhất 200 vườn ươm, 5.000 mentor và 20.000 startup tham gia trong giai đoạn 3-5 năm.

Dự án đặt kỳ vọng biến các nguồn lực rời rạc thành mạng lưới chung, hỗ trợ tiếp cận vốn, mentor và thị trường cho startup ở mọi cấp độ.

Giá trị kinh tế của việc đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo cũng là luận điểm then chốt thu hút sự quan tâm của các bên tham gia. Dẫn số liệu OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ YESI cho biết, mỗi 1 đô la đầu tư vào đổi mới sáng tạo có thể sinh ra 5-7 đô la giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Ông Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Vườn ươm Doanh nghiệp trẻ YESI. Ảnh: MINH HOÀNG

Theo ông Tuấn, nền tảng kết nối ươm tạo quốc gia sẽ được tích hợp cả Web2 và Web3, tính năng huy động vốn cộng đồng (Crowdfunding) và chức năng matching AI bám sát nhu cầu của các startup.

Nếu vận hành đúng kế hoạch, nền tảng sẽ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận vốn và giảm rủi ro cho nhà đầu tư, góp phần nâng tỉ lệ startup thành công.

Về chính sách, TP.HCM đã và đang hoàn thiện hành lang hỗ trợ ươm tạo, từ Nghị quyết 20 về ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo đến các gói hỗ trợ về không gian làm việc, ưu đãi tiếp cận vốn và chương trình đào tạo.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB đề xuất thu hút thêm nguồn lực đầu tư, tài chính từ các tập đoàn, quỹ đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ảnh: MINH HOÀNG

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc SIHUB, cho rằng cần một hệ sinh thái đa chiều để vườn ươm, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng đồng hành, nhằm nâng cao hiệu quả ươm tạo.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, SIHUB đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với YESI nhằm thúc đẩy liên minh ươm tạo và phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện.

Các chuyên gia trao đổi về việc nghiên cứu, xây dựng nền tảng trực tuyến liên kết vườn ươm trong các lĩnh vực công nghệ. Ảnh: MINH HOÀNG

