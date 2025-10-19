Tin công nghệ 19-10: Công cụ giúp các kỹ sư rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm.

(PLO)- Tin công nghệ 19-10 sẽ có các nội dung như công cụ giúp các kỹ sư rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, chip M5 mới của Apple có hiệu năng ấn tượng, Microsoft cảnh báo các cuộc tấn công ClickFix đang gia tăng.

1. Công cụ giúp các kỹ sư rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm

Mới đây, tập đoàn bán dẫn Analog Devices (ADI) đã trình làng nền tảng phần mềm mới, hỗ trợ kỹ sư thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa hệ thống quản lý nguồn điện. Bộ công cụ này được xem là bước tiến quan trọng trong việc rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện, logistics và sản xuất thông minh.

ADI Power Studio được tích hợp nhiều công cụ mô phỏng như LTspice, SIMPLIS và LTpowerCAD, giúp kỹ sư có thể theo dõi toàn bộ quy trình từ khâu lên ý tưởng, chọn linh kiện đến kiểm thử hiệu suất thực tế. Phiên bản mới bổ sung hai công cụ trực tuyến là Power Studio Planner và Power Studio Designer.

Theo ADI, Power Studio Planner giúp kỹ sư mô phỏng kiến trúc phân phối nguồn điện ở cấp hệ thống, tính toán tổn hao và tối ưu hiệu suất năng lượng ngay từ giai đoạn thiết kế. Trong khi đó, Power Studio Designer cho phép xây dựng mô hình nguồn ở cấp vi mạch (IC), đưa ra gợi ý linh kiện và mô phỏng hoạt động bằng các định dạng LTspice hoặc SIMPLIS trước khi sản xuất phần cứng.

Ông Robert Reay, Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia cấp cao mảng Sản phẩm nguồn của ADI, cho biết: “Việc tích hợp khả năng thiết kế ở cả cấp hệ thống và vi mạch giúp kỹ sư tối ưu hóa quy trình và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường”.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển xe điện và hạ tầng công nghệ thông minh, ADI Power Studio được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kỹ sư nội địa trong việc mô phỏng hiệu suất nguồn cho pin EV, hệ thống sạc, cảm biến logistics và các thiết bị IoT công nghiệp.

2. Chip M5 mới của Apple có hiệu năng ấn tượng

Mới đây, Apple đã trình làng chip M5, được xây dựng dựa trên tiến trình 3 nm thế hệ thứ ba với 10 nhân CPU (4 nhân hiệu năng và 6 nhân tiết kiệm năng lượng).

Kết quả kiểm tra hiệu suất ban đầu cho thấy chip M5 gần bằng chip M1 Ultra, vốn chỉ xuất hiện trên mẫu Mac Studio cao cấp. Theo dữ liệu từ 9to5Mac, phiên bản M5 cơ bản “chỉ thua khoảng 6%” so với M1 Ultra trong bài test đa nhân trên Geekbench 6.

Theo thông tin từ Apple, chip M5 có băng thông bộ nhớ thống nhất cao tới 153 GB/s, tăng gần 30% so với thế hệ M4 trước đó. Bên cạnh đó, kiến trúc GPU mới với mỗi nhân tích hợp Neural Accelerator cũng giúp chip M5 xử lý các tác vụ AI và đồ họa chuyên sâu nhanh hơn.

Hiện chip M5 mới chỉ được trang bị trên MacBook Pro 14 inch và iPad Pro, phiên bản M5 Pro/Max/Ultra dự kiến sẽ ra mắt sau.

3. Microsoft cảnh báo các cuộc tấn công ClickFix đang gia tăng

Khác với các hình thức lừa đảo thông thường, ClickFix không yêu cầu người dùng tải xuống tệp tin hay truy cập liên kết đáng ngờ. Thay vào đó, tin tặc sử dụng cửa sổ bật lên giả mạo, cảnh báo hệ thống hoặc thông báo hỗ trợ kỹ thuật, yêu cầu người dùng “sửa lỗi” bằng cách sao chép và dán đoạn mã vào hộp thoại Run hoặc terminal của Windows.

Khi đoạn mã được thực thi, phần mềm độc hại sẽ được nạp trực tiếp vào bộ nhớ máy tính, khiến hầu hết các phần mềm diệt virus không thể phát hiện.

Theo Microsoft, chỉ trong năm 2024, ClickFix đã chiếm tới 47% tổng số sự cố truy cập ban đầu do hãng ghi nhận. Một ví dụ điển hình là chiến dịch mạo danh Booking.com, trong đó người dùng nhận được email xác nhận du lịch giả, dẫn đến trang web chứa mã độc ngụy trang dưới dạng bài kiểm tra CAPTCHA.

Microsoft khuyến cáo người dùng tuyệt đối không sao chép hoặc chạy mã từ nguồn chưa được xác minh, kể cả khi cửa sổ cảnh báo trông hợp lệ.

