Tin công nghệ 22-9: FBI cảnh báo đừng truy cập trang web này trên điện thoại hoặc máy tính

(PLO)- Tin công nghệ 22-9 sẽ có các nội dung như đừng truy cập các trang web này trên điện thoại hoặc máy tính, chuẩn hiển thị Real Black lần đầu xuất hiện trên TV OLED Samsung 2025, cách quay video bằng 2 camera cùng lúc trên iPhone 17, Garmin bổ sung cảm biến sức khỏe mới trên dòng Venu 4.

1. Đừng truy cập các trang web này trên điện thoại hoặc máy tính

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, mới đây Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát đi cảnh báo khẩn về việc xuất hiện hàng loạt trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng.

Đáng chú ý, ngay cả trang web chính thức của FBI, trung tâm khiếu nại tội phạm mạng IC3, cũng đang bị các đối tượng xấu làm giả để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo FBI, các đối tượng đã tạo ra các trang web giả mạo có giao diện giống hệt trang IC3, nhằm dụ người dùng truy cập và cung cấp thông tin cá nhân, thậm chí yêu cầu thanh toán để “khôi phục tài sản bị mất” hoặc “tránh bị bắt giữ”.

Cơ quan này khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân trả tiền để xử lý các khiếu nại hoặc khôi phục tài sản. IC3 cũng không liên kết với bất kỳ tổ chức nào yêu cầu thanh toán để hỗ trợ người dùng.

Nếu thấy thông báo này, iPhone của bạn đang bị tấn công (PLO)- Nếu iPhone bị tấn công, hậu quả không chỉ là mất dữ liệu, mà còn là quyền riêng tư, danh tính và thậm chí cả công việc của bạn có thể bị đe dọa.

2. Chuẩn hiển thị Real Black lần đầu xuất hiện trên TV OLED Samsung 2025

Samsung vừa công bố dòng TV OLED 2025 (mẫu S95F) đã được Verband der Elektrotechnik (VDE), viện chứng nhận kỹ thuật điện hàng đầu của Đức trao chứng nhận Real Black, ghi nhận khả năng tái hiện sắc đen trung thực trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Chứng nhận này cho thấy màn hình OLED của Samsung có thể duy trì độ đen dưới 0,005 nits trong môi trường tối và vẫn giữ chi tiết rõ nét ngay cả khi đặt trong phòng sáng hoặc dưới ánh nắng trực tiếp. Điều này giúp hình ảnh không bị mờ nhòe hay phản chiếu, đồng thời tăng chiều sâu và độ tương phản cho nội dung giải trí cũng như chơi game.

Theo VDE, TV OLED S95F đã vượt qua ba nhóm thử nghiệm khắt khe gồm: đánh giá khả năng chống phản chiếu ánh sáng môi trường, kiểm tra độ đen trong phòng tối và đo độ bóng bề mặt để xác định hiệu quả công nghệ chống chói. Kết quả cho thấy màn hình vẫn đảm bảo màu sắc sống động, sắc đen sâu và ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng bên ngoài.

Sản phẩm này được trang bị công nghệ Glare-Free 2.0, giúp hạn chế phản xạ ánh sáng, bảo toàn độ chính xác màu sắc. Nhờ đó, các cảnh phim tối hoặc các tựa game tốc độ cao đều giữ được độ chân thực, mang đến trải nghiệm đồng nhất hơn so với những thế hệ OLED trước.

Ngoài chứng nhận Real Black, TV OLED 2025 của Samsung còn đạt AMD FreeSync Premium Pro và được NVIDIA xác nhận tương thích G-SYNC, tối ưu cho trải nghiệm chơi game mượt mà.

3. Garmin bổ sung cảm biến sức khỏe mới trên dòng Venu 4

Venu 4 được trang bị cảm biến theo dõi nhịp tim, HRV, năng lượng cơ thể, giấc ngủ nâng cao và thậm chí cả nhiệt độ da, cho phép người dùng nắm bắt tình trạng sức khỏe toàn diện.

Điểm đáng chú ý là tính năng “Health Status” giúp tổng hợp các chỉ số để phát hiện sớm những bất thường, trong khi Garmin Fitness Coach xây dựng kế hoạch tập luyện cá nhân hóa dựa trên dữ liệu thực tế.

Ngoài yếu tố theo dõi, thiết bị còn tích hợp loa, micro và đèn pin LED, hỗ trợ gọi điện, nhận thông báo và trợ lý giọng nói. Với hai kích thước 41 mm và 45 mm, nhiều tùy chọn màu sắc, Venu 4 hướng tới sự linh hoạt cho nhiều nhóm người dùng.

Sự xuất hiện của Venu 4 cũng phản ánh xu hướng thị trường smartwatch đang dịch chuyển mạnh về các thiết bị hỗ trợ sức khỏe.

Theo báo cáo của IDC, thị trường đồng hồ thông minh toàn cầu dự kiến đạt 155 triệu chiếc vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 8,2%. Người dùng ngày càng quan tâm đến các chỉ số theo dõi sức khỏe, thay vì chỉ dừng ở tính năng thông báo hay hiển thị cơ bản. Venu 4 hiện có giá khoảng 14,99 triệu đồng.

4. Cách quay video bằng 2 camera cùng lúc trên iPhone 17

Bắt đầu từ iPhone 17, Apple đã bổ sung thêm tính năng tính năng Dual Capture, cho phép người dùng quay video bằng 2 camera trước và sau cùng lúc. Giới công nghệ đánh giá đây là công cụ lý tưởng cho những ai muốn ghi lại cả khoảnh khắc cá nhân lẫn diễn biến phía trước, đặc biệt phù hợp với các video phản ứng, hướng dẫn hoặc vlog.

Dual Capture được tích hợp trên toàn bộ dòng iPhone 17, kể cả phiên bản Air. Để kích hoạt, bạn chỉ cần mở ứng dụng Camera, chuyển sang chế độ video, chọn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải rồi bật Dual Capture.

Khi quay, màn hình sẽ hiển thị thêm một biểu tượng riêng ở góc phải để người dùng có thể dễ dàng tắt/bật.

Tin công nghệ 22-9: Cách quay video bằng 2 camera cùng lúc trên iPhone 17. Ảnh: Macrumors

Trên các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, người dùng có thể chuyển đổi giữa các ống kính 48 MP, góc rộng, siêu rộng hoặc tele ngay trong lúc quay mà không bị gián đoạn. Đặc biệt, cửa sổ camera trước (hiển thị hình ảnh selfie) có thể di chuyển vị trí trên màn hình bằng thao tác kéo, giúp tối ưu khung hình theo ý muốn.

Về chất lượng, Dual Capture hỗ trợ quay ở độ phân giải tối đa 4K 30fps hoặc 1080p, đảm bảo hình ảnh sắc nét và khả năng hậu kỳ linh hoạt.

Tuy nhiên, Apple vẫn giữ thiết kế bố cục cố định: camera sau chiếm phần lớn khung hình, còn camera trước nằm ở cửa sổ nhỏ hơn và không thể chia đôi màn hình. Toàn bộ nội dung sẽ được lưu thành một file video duy nhất, không tách riêng từng nguồn hình.

