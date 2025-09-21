3 mẫu smartphone dưới 4 triệu đồng đáng mua hiện nay

(PLO)- Phân khúc smartphone dưới 4 triệu đồng ngày càng được nhiều người quan tâm, đặc biệt là sinh viên, người mới đi làm hay người dùng phổ thông cần thiết bị ổn định, pin bền và màn hình lớn.

1. Tecno SPARK 40 Series

Bộ ba SPARK 40 Pro, SPARK 40 và SPARK 40C vừa được Tecno giới thiệu tại Việt Nam hướng tới nhóm khách hàng trẻ.

Trong khi hầu hết smartphone giá dưới 4 triệu chỉ dừng ở màn hình LCD, SPARK 40 Pro lại sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1.5K và tần số quét 144 Hz, điều hiếm thấy ở phân khúc này. Độ sáng tối đa lên tới 4.500 nits giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay dưới nắng gắt, hỗ trợ tốt cho nhu cầu giải trí, xem video hay học tập ngoài trời.

Tecno Spark 40 Pro là một trong những mẫu smartphone dưới 4 triệu đồng đáng mua.

Về thiết kế, SPARK 40 Pro chỉ dày 6,69 mm và nặng 170 g, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái. Camera chính 50 MP tích hợp loạt tính năng AI như xóa vật thể, tăng độ sắc nét, mở rộng khung hình, giúp người dùng trẻ dễ dàng sáng tạo nội dung cho mạng xã hội.

Đáng chú ý, phiên bản SPARK 40C còn được tích hợp viên pin 6.000 mAh, kết hợp chuẩn kháng nước, kháng bụi IP64 và khả năng chống rơi vỡ ở độ cao 1,5 m. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc làm trong môi trường khắc nghiệt.

Về hiệu năng, Tecno trang bị chip MediaTek Helio G100 và G91, đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản và chơi game nhẹ như Liên Quân hay PUBG Mobile ở mức 60 fps. Giá bán niêm yết từ 3,49 triệu đồng (SPARK 40) đến 3,79 triệu đồng (SPARK 40C), cạnh tranh trực tiếp với Redmi 13C và realme C53.

2. Redmi 13C

Ở mức giá khoảng 3-3,5 triệu đồng, Redmi 13C tiếp tục là mẫu máy được nhiều người tìm mua nhờ thương hiệu quen thuộc và hệ sinh thái dễ tiếp cận.

Máy trang bị màn hình 6,74 inch HD+ với tần số quét 90 Hz, chip Helio G85 cùng pin 5.000 mAh. Camera 50 MP đáp ứng đủ nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

3. Realme C53: Sạc nhanh 33W, RAM mở rộng

Realme C53 được nhiều người trẻ quan tâm nhờ thiết kế mỏng, sạc nhanh 33 W cùng pin 5.000 mAh. Máy hỗ trợ RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Camera 50 MP, kết hợp màn hình lớn 6,74 inch với tần số quét 90 Hz, phù hợp cho giải trí đa phương tiện. Giá dao động từ 3,7-3,9 triệu đồng.

Bảng so sánh nhanh 3 mẫu máy

Nhìn chung, Tecno SPARK 40 Series nổi bật nhờ màn hình AMOLED, hỗ trợ kháng bụi, kháng nước chuẩn IP64. Trong khi đó, Redmi 13C phù hợp cho những ai cần thương hiệu quen thuộc, còn realme C53 hấp dẫn với sạc nhanh. Tùy theo nhu cầu cá nhân, người dùng có thể chọn máy thiên về giải trí, độ bền hay sự cân bằng giữa giá và hiệu năng.

