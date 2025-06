1. 3 mẫu điện thoại siêu sang và bảo mật

Với nhiều người dùng cao cấp, một chiếc smartphone không chỉ để liên lạc, mà còn để bảo vệ dữ liệu và thể hiện phong cách sử dụng cá nhân.

Vertu không chạy theo xu hướng thiết kế hay cấu hình, mà tập trung vào bảo mật, độ bền và khả năng hoạt động ổn định. Các thiết bị của hãng này thường được lắp ráp thủ công, có cấu trúc phần cứng riêng và hệ điều hành được tùy biến nhằm giảm tối đa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu.

Quantum Flip có thiết kế dạng gập nhưng nổi bật ở khả năng bảo vệ dữ liệu với ba lớp, gồm hệ điều hành Android 15 được tùy chỉnh riêng, vùng lưu trữ nội bộ tách biệt không kết nối Internet, và lớp phần cứng kiểm soát truy cập vật lý. Theo đại diện Vertu Việt Nam, thiết bị này được đánh giá cao trong nhóm người dùng từ 30-45 tuổi, chiếm khoảng 45% lượng khách hàng Vertu tại Việt Nam hiện nay.

Sử dụng iPhone nên tắt 6 tính năng này để hạn chế bị theo dõi (PLO)- iPhone từ lâu được quảng cáo là thiết bị đề cao quyền riêng tư, nhưng sự thật là không ít tính năng trên hệ điều hành iOS có thể lặng lẽ thu thập dữ liệu của bạn, từ vị trí, hành vi ứng dụng đến cả ảnh chụp thường ngày.

Metavertu 2 Max tích hợp hệ điều hành Web3 OS chạy song song với Android, cho phép lưu trữ và bảo mật ví điện tử, NFT, dữ liệu AI cá nhân mà không thông qua bên trung gian. Máy có cấu hình mạnh, gồm RAM 24 GB, bộ nhớ 1 TB và chip AI độc lập, phù hợp cho người dùng xử lý dữ liệu lớn.

Cuối cùng là Signature V 4G, không hỗ trợ cảm ứng hay các ứng dụng phổ biến, chỉ phục vụ gọi, nhắn tin và bảo mật thông tin. Máy được chế tác bằng sapphire, titanium và da cao cấp, dành cho người dùng cần thiết bị riêng biệt để tách biệt với thế giới số và tránh phân tán khi ra quyết định quan trọng.

Tin công nghệ 23-6: 3 mẫu điện thoại siêu sang và bảo mật.

2. iPhone 17 Pro sẽ có hệ thống làm mát buồng hơi?

Apple được cho là sẽ lần đầu tiên trang bị hệ thống làm mát buồng hơi cho iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng kiểm soát nhiệt.

Thông tin này được tiết lộ bởi Majin Bu, một nguồn tin chuyên chia sẻ các rò rỉ liên quan đến Apple. Theo đó, Apple sẽ loại bỏ tấm than chì truyền thống để chuyển sang sử dụng buồng hơi, tương tự như các mẫu cao cấp của Samsung như Galaxy S25 Ultra.

Hệ thống làm mát bằng buồng hơi hoạt động dựa trên một buồng kim loại kín chứa chất lỏng. Khi thiết bị nóng lên, chất lỏng bay hơi, mang theo nhiệt và phân tán khắp buồng, sau đó ngưng tụ trở lại thành chất lỏng khi nguội. Chu trình này giúp thiết bị tản nhiệt hiệu quả hơn so với các giải pháp hiện tại, nhất là trong các tác vụ nặng như chơi game hay quay video 4K.

Việc tích hợp buồng hơi kết hợp với chip A19 Pro mới có thể giúp iPhone 17 Pro giữ hiệu suất ổn định hơn trong thời gian dài.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 17 vào tháng 9-2025. Hiện chưa có xác nhận chính thức, nhưng nếu thông tin này là đúng, đây sẽ là bước tiến đáng giá cho hiệu suất và trải nghiệm người dùng iPhone.

Tin công nghệ 23-6: iPhone 17 Pro được cho là sẽ có tản nhiệt buồng hơi.

3. Vì sao Israel kêu gọi người dân tắt camera gia đình?

Theo Bloomberg, nhiều chuyên gia an ninh mạng tại Israel cho biết Iran đã cố gắng truy cập các camera kết nối Internet trong nước để thu thập thông tin tình báo về địa điểm bị tấn công, từ đó điều chỉnh đường đi của tên lửa. “Chúng tôi biết rằng trong vài ngày qua, phía Iran đã cố gắng kết nối với các camera để hiểu chính xác tên lửa đã rơi ở đâu”, Refael Franco, cựu Phó tổng giám đốc Cục An ninh mạng Quốc gia Israel cho biết.

Cục này cũng xác nhận có sự gia tăng các nỗ lực xâm nhập camera cá nhân trong thời gian gần đây. Tin tặc thường khai thác các điểm yếu phổ biến như mật khẩu mặc định hoặc cấu hình bảo mật kém để truy cập nguồn phát trực tiếp từ camera. Từ đó, chúng có thể quan sát hoạt động quân sự, di chuyển của binh lính hoặc các cơ sở nhạy cảm.

Việc sử dụng camera để thu thập thông tin không phải là mới. Trước đây, Hamas cũng từng hack hàng ngàn camera ở Gaza để giám sát hoạt động của Israel. Năm 2022, giới chức Israel cảnh báo có hơn 66.000 camera sử dụng mật khẩu mặc định, nhưng phần lớn cảnh báo này bị phớt lờ.

Trong bối cảnh xung đột, chính phủ Israel đã được phép vô hiệu hóa từ xa các camera cá nhân và công cộng ở khu vực trọng yếu nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin quân sự. Các chuyên gia cho rằng người dùng nên ưu tiên thiết bị bảo mật cao và thiết lập xác thực hai yếu tố để bảo vệ hệ thống của mình.

Tin công nghệ 23-6: Israel kêu gọi người dân tắt camera gia đình. Ảnh: Unsplash

4. YouTube tròn 20 tuổi

Ngày 23-4-2005, một video dài 18 giây mang tên Me at the zoo ghi lại khoảnh khắc nhà đồng sáng lập Jawed Karim đứng trước chuồng voi ở sở thú San Diego đã mở ra hành trình của YouTube, nền tảng chia sẻ video lớn nhất thế giới. 20 năm sau, YouTube không chỉ đơn thuần là nơi xem video, mà đã trở thành xương sống của nền kinh tế sáng tạo toàn cầu.

Ban đầu được hình thành như một trang web hẹn hò, YouTube nhanh chóng chuyển mình thành nơi kết nối hàng triệu người sáng tạo nội dung, từ những người quay vlog tại nhà đến các nhà làm phim, nghệ sĩ và doanh nhân.

Từ năm 2007, Chương trình Đối tác YouTube ra đời cho phép người dùng kiếm tiền từ nội dung, tạo tiền đề cho khái niệm “nghề YouTuber” và hình thành hệ sinh thái sáng tạo trị giá 250 tỉ USD.

Trong năm 2024, nền tảng này ghi nhận 20 triệu video được tải lên mỗi ngày và 36,15 tỉ USD doanh thu quảng cáo. Sự thành công của YouTube không chỉ đến từ quy mô, mà còn từ khả năng khám phá nội dung vượt trội nhờ tích hợp với Google, công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới.

Dù vậy, thách thức vẫn còn. Sự trỗi dậy của TikTok buộc YouTube ra mắt Shorts, định dạng video ngắn để cạnh tranh trong kỷ nguyên xem nhanh. Mỗi ngày, Shorts đạt hơn 200 tỉ lượt xem, nhưng vẫn bị đánh giá thiếu bản sắc văn hóa như TikTok.

Bên cạnh đó, AI đang trở thành trọng tâm của tương lai YouTube. Tại VidCon 2025, YouTube công bố công cụ lồng tiếng tự động và tích hợp Veo 3, mô hình AI tạo video của Google DeepMind. Dự kiến đến cuối năm, người sáng tạo sẽ có thể tạo nền, clip và bản dịch tự động để tiếp cận khán giả toàn cầu hiệu quả hơn.

Sau 20 năm, YouTube vẫn chứng minh mình là nền tảng cốt lõi định hình cách con người sáng tạo, chia sẻ và kiếm sống trong thế giới số.

Tin công nghệ 23-6: YouTube tròn 20 tuổi: Một video ở sở thú đã thay đổi Internet mãi mãi.

Sau sáp nhập tỉnh thành có cần đổi thẻ căn cước không? (PLO)- Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, câu hỏi được nhiều người dân quan tâm là liệu có bắt buộc phải đổi thẻ căn cước (CCCD) mới hay không?