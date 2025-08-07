Tin công nghệ 7-8: 3 yếu tố bạn cần quan tâm khi mua TV

(PLO)- Tin công nghệ 7-8 sẽ có các nội dung như 3 yếu tố cần quan tâm khi mua TV, nước cờ mới của Samsung trước sức ép từ Apple, tại sao cổ phiếu chip vẫn tăng giá, bất chấp lời đe dọa áp thuế 100% của Trump?.

1. 3 yếu tố cần quan tâm khi mua TV

Trong bối cảnh thị trường TV ngày càng phong phú, người tiêu dùng không còn chỉ quan tâm đến kích thước màn hình hay độ phân giải đơn thuần. Một khảo sát gần đây của Samsung thực hiện tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương (SEAO) với hơn 2.400 người dùng cho thấy: 3 yếu tố hàng đầu khi chọn mua TV mới là chất lượng hình ảnh, âm thanh chân thực và khả năng kết nối thông minh.

Gần 60% người tham gia khảo sát cho biết chất lượng hình ảnh và công nghệ hiển thị là tiêu chí quan trọng nhất. Trong đó, những công nghệ hiển thị tiên tiến như Quantum Dot, OLED hay Mini LED ngày càng được quan tâm do khả năng tái tạo màu sắc chính xác và độ tương phản cao, điều đặc biệt quan trọng với những ai thường xuyên xem phim, thể thao hay chơi game.

Ngoài yếu tố công nghệ, người tiêu dùng ngày càng để ý đến tiêu chuẩn an toàn và môi trường. Các chứng nhận liên quan đến việc loại bỏ vật liệu độc hại như cadmium cũng góp phần tăng niềm tin vào lựa chọn của họ.

Âm thanh từ loa tích hợp trên TV cũng là điểm được chú trọng, với khoảng 40% người khảo sát đánh giá đây là yếu tố thiết yếu. Nhiều mẫu TV hiện đại đã tích hợp hệ thống loa đa kênh, âm thanh vòm ảo và công nghệ AI nâng cao lời thoại, giúp tạo ra trải nghiệm giải trí sống động mà không cần đến dàn âm thanh rời.

Không còn đơn thuần là thiết bị hiển thị, TV ngày nay còn đóng vai trò kết nối hệ sinh thái công nghệ trong gia đình. Gần 1/4 người khảo sát cho biết họ quan tâm đến khả năng kết nối thông minh, từ điều khiển thiết bị IoT, chia sẻ nội dung từ điện thoại, đến các tiện ích như bảng thông tin cá nhân, dự báo thời tiết, hay cập nhật phần mềm định kỳ.

Nhìn chung, người tiêu dùng khu vực SEAO đang cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng, họ không chỉ cần một chiếc TV đẹp, mà cần một trung tâm giải trí thông minh, bền vững và cá nhân hóa.

Tin công nghệ 7-8: Chất lượng hình ảnh, âm thanh và công nghệ là những yếu tố được nhiều người quan tâm khi mua TV.

Đây là lý do vì sao bạn nên che camera của TV thông minh (PLO)- Có lẽ bạn chẳng mấy quan tâm đến chiếc TV thông minh của mình ngoài những gì đang xem, nhưng nếu nó có camera, bạn nên cân nhắc lại.

2. Nước cờ mới của Samsung trước sức ép từ Apple

Theo nguồn tin từ ETNews, Samsung nhiều khả năng sẽ từ bỏ phiên bản “Plus” truyền thống và thay thế bằng mẫu mới mang tên Galaxy S26 Edge. Cụ thể, dòng Galaxy S26 sẽ chỉ còn ba phiên bản gồm Galaxy S26 (có thể mang tên “Pro”), Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Ultra.

Động thái này được cho là nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, sau khi doanh số đặt trước của phiên bản Plus trên Galaxy S25 chỉ chiếm 22% tại Hàn Quốc, thấp hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn (52%) và Ultra (26%).

Sự thay đổi này cho thấy gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang “bắt chước” chiến lược của Apple, khi loại bỏ dòng Plus và thay bằng iPhone 17 Air.

Việc tập trung vào các thiết bị mỏng nhẹ và khác biệt cho thấy Samsung đang tái định hình chiến lược flagship, hướng tới nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng và cạnh tranh trực diện với iPhone. Dự kiến, dòng Galaxy S26 sẽ chính thức trình làng tại sự kiện Unpacked vào tháng 1-2026.

Tin công nghệ 7-8: Nước cờ mới của Samsung trước sức ép từ Apple. Ảnh: TIỂU MINH

3. Tại sao cổ phiếu chip vẫn tăng giá, bất chấp lời đe dọa áp thuế 100% của Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chấn động thị trường công nghệ toàn cầu khi tuyên bố sẽ áp thuế 100% lên chip bán dẫn và linh kiện nhập khẩu vào Mỹ. Tuy nhiên, động thái này lại khiến cổ phiếu các “ông lớn” châu Á như TSMC, Samsung, SK Hynix đồng loạt tăng giá, điều tưởng chừng nghịch lý giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang.

Nguyên nhân là các doanh nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Mỹ sẽ được miễn trừ hoàn toàn mức thuế này.

TSMC, Samsung và SK Hynix đều đã có kế hoạch đầu tư hàng tỉ USD vào các nhà máy tại Arizona, Texas và Indiana. Điều này giúp họ giữ vững chuỗi cung ứng cho các khách hàng lớn như Apple, đồng thời tận dụng ưu đãi thuế từ chính quyền Trump.

Đặc biệt, Apple vừa công bố khoản đầu tư bổ sung 100 tỉ USD vào sản xuất tại Mỹ, nâng tổng cam kết lên 600 tỉ USD trong 4 năm tới. CEO Tim Cook cho biết, năm nay 24 nhà máy tại 12 bang Mỹ sẽ cung cấp 19 tỉ con chip cho Apple, đánh dấu bước dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi cung ứng công nghệ về gần thị trường Mỹ.

Dù chưa rõ chi tiết về thời điểm áp dụng và phạm vi thuế, chính sách mới được đánh giá là “đòn bẩy” thúc đẩy ngành bán dẫn dịch chuyển sản xuất về Mỹ, giảm phụ thuộc nhập khẩu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn rất phức tạp, và Mỹ khó có thể tự chủ hoàn toàn về chip trong ngắn hạn.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ và châu Á đồng loạt tăng giá, phản ánh tâm lý lạc quan khi các doanh nghiệp lớn đã “đi trước đón đầu” xu hướng sản xuất nội địa hóa.

Tin công nghệ 7-8: Cổ phiếu chip tăng giá, bất chấp lời đe dọa áp thuế 100% của Trump.

Ra mắt chip ADC 'Made in Vietnam': Câu trả lời cho bài toán công nghệ lõi (PLO)- CT Group vừa chính thức giới thiệu thiết kế chip IoT đầu tiên do các kỹ sư Việt Nam tự nghiên cứu và phát triển toàn diện.