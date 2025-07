Tin công nghệ 9-7: Lộ diện smartphone gập mỏng nhất thế giới

1. Lộ diện smartphone gập mỏng nhất thế giới

Honor vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone gập Magic V5 tại thị trường Trung Quốc, thu hút sự chú ý mạnh mẽ nhờ thiết kế siêu mỏng và công nghệ pin silicon-carbon đầu tiên được thương mại hóa trên thế giới.

Magic V5 có độ mỏng chỉ 8,8 mm khi gập và khoảng 4,1 mm khi mở ra, với trọng lượng chỉ từ 217g, nhẹ hơn một số điện thoại dạng thanh truyền thống. Để đạt được độ mỏng ấn tượng, công ty đã sử dụng khung sợi carbon và bản lề siêu bền Super Steel, đảm bảo máy vừa nhẹ, vừa linh hoạt và bền bỉ khi gập mở hàng trăm ngàn lần.

Điểm đột phá lớn nhất là công nghệ pin silicon-carbon dung lượng 6.100 mAh (trên bản 1 TB), cho mật độ năng lượng cao nhất hiện nay 901Wh/L. Đây là mẫu pin silicon đầu tiên có tỉ lệ silicon tới 25%, kết hợp với chip quản lý năng lượng Honor E2 giúp kiểm soát nhiệt độ và hiệu suất tối ưu hơn 12% so với thế hệ trước.

Honor Magic V5 sở hữu hai màn hình OLED LTPO với tần số quét 120 Hz, độ sáng tối đa 5.000 nits, và công nghệ chống nháy PWM 4320Hz giúp bảo vệ mắt tốt hơn. Cả màn hình ngoài và trong đều được gia cố bằng kính siêu bền, chống trầy và chịu lực tốt.

Máy chạy hệ điều hành MagicOS 9.0.1 với trợ lý AI YOYO, cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác như chia sẻ màn hình, đặt xe hay tạo slide bằng giọng nói. Về phần cứng, Magic V5 sử dụng chip Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3 nm, hỗ trợ đa băng tần 5G và có các tùy chọn bộ nhớ lên đến 1 TB.

Thiết bị này hiện có 4 màu sắc và đạt chuẩn kháng bụi nước IP58/IP59, một bước tiến lớn trong thiết kế điện thoại gập siêu mỏng.

2. Google tung lá chắn bảo mật mới cho 3 tỉ người dùng Android

Google vừa chính thức công bố một lớp bảo vệ mới dành cho hơn 3 tỉ người dùng Android trên toàn cầu, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và có quy mô lớn. Đây là bản mở rộng của Chương trình Bảo vệ Nâng cao, tập trung vào người dùng có nguy cơ bị tấn công cao như nhà báo, nhà hoạt động, chính trị gia hoặc doanh nhân.

Theo nhóm bảo mật của Google Chrome, tính năng mới sẽ được tích hợp trực tiếp vào trình duyệt Chrome trên Android, giúp tăng cường bảo vệ ở cấp độ thiết bị.

Cụ thể, ba cơ chế chính được kích hoạt tự động bao gồm, luôn dùng kết nối an toàn khi duyệt web, cô lập trang web độc hại (với thiết bị RAM từ 4 GB trở lên) và giảm nguy cơ tấn công qua JavaScript bằng cách tắt các tối ưu hóa không cần thiết.

3. Samsung hợp tác cùng Warner Bros. và DC Studios

Samsung vừa bắt tay với Warner Bros. và DC Studios để mang đến trải nghiệm điện ảnh Superman sống động trên dòng TV cực đại từ 98 đến 115 inch.

Chiến dịch toàn cầu "It’s not just big. It’s super big" đánh dấu màn ra mắt của bộ phim Superman do James Gunn đạo diễn, ra mắt toàn cầu ngày 9-7-2025. Thay vì chỉ thưởng thức tại rạp, người hâm mộ giờ đây có thể trải nghiệm Superman ngay tại nhà với chất lượng hình ảnh đỉnh cao từ các mẫu TV Neo QLED và Crystal UHD của Samsung.

Samsung triển khai loạt hoạt động quảng bá đặc sắc tại nhiều quốc gia. Tại Anh, các ki-ốt Daily Planet (nơi Clark Kent - Superman làm việc) xuất hiện tại những địa điểm đông đúc như ga Kings Cross. Tại châu Á, người dùng tại Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc có thể tham gia các photobooth theo chủ đề, trải nghiệm pop-up trưng bày Superman cùng các hoạt động tương tác tại trung tâm thương mại.

Người hâm mộ còn có cơ hội sở hữu quà tặng phiên bản giới hạn, tham gia thử thách mạng xã hội với phần thưởng hấp dẫn như TV 98 inch. Từ đây đến hết tháng 8, người dùng TV Samsung có thể truy cập miễn phí bộ sưu tập 10 tác phẩm nghệ thuật Superman độc quyền từ DC Comics trên Samsung Art Store.

4. Apple ra mắt iOS 26 beta 3

Apple vừa tung bản beta thứ ba của iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 và visionOS 26 dành cho nhà phát triển, tiếp tục hoàn thiện loạt hệ điều hành thế hệ mới sau lần đầu ra mắt tại sự kiện WWDC 2025.

Bản cập nhật lần này đánh dấu nhiều thay đổi đáng chú ý, nổi bật là giao diện Liquid Glass, hiệu ứng nền trong suốt mới mẻ xuất hiện trên toàn hệ điều hành và các ứng dụng Apple, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, hiện đại và giàu tính thẩm mỹ hơn

iOS 26 beta 3 mang đến một loạt cải tiến hấp dẫn như hệ thống quản lý pin thông minh hơn, ứng dụng camera được thiết kế lại trực quan hơn, đặc biệt là tích hợp ChatGPT hỗ trợ người dùng xử lý nhanh các tác vụ bằng giọng nói hoặc văn bản. Ngoài ra, AirPods cũng được cập nhật với nhiều tùy chỉnh thông minh hơn khi dùng với iPhone.

Với iPadOS 26, Apple chú trọng nâng cao trải nghiệm làm việc, bổ sung ứng dụng Preview (xem trước file), cải tiến quản lý cửa sổ đa nhiệm, và nâng cấp ứng dụng Files giúp iPad tiến gần hơn đến trải nghiệm máy tính.

Trên macOS 26 (tên mã Tahoe), bản beta 3 bổ sung ứng dụng Phone cho phép gọi và nhận cuộc gọi trực tiếp trên Mac, tính năng Clipboard History lưu lại các nội dung sao chép gần đây, cùng Spotlight được thiết kế lại để tìm kiếm nhanh và thông minh hơn.

