Triển lãm PHE Show 2025 chính thức khai mạc tại TP.HCM

(PLO)- Triển lãm PHE Show 2025 mang đến cái nhìn toàn cảnh về thị trường nghe nhìn, từ dàn âm thanh cao cấp đến thiết bị trình chiếu, cho thấy người dùng ngày càng quan tâm hơn đến trải nghiệm giải trí tại gia.

Xu hướng giải trí tại gia tăng mạnh

Sự kiện này được xem là sân chơi lớn nhất trong năm của ngành thiết bị nghe nhìn tại Việt Nam, đồng thời phản ánh xu hướng rõ rệt về khái niệm “smart living”, nơi âm thanh, hình ảnh và không gian giao thoa với nhau.

Theo ban tổ chức, thị trường thiết bị giải trí tại gia tại Việt Nam đang tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, trong đó các hệ thống âm thanh đa năng và phòng phim cá nhân chiếm tỉ trọng lớn nhất. Người dùng ngày càng chuộng không gian sống thông minh, gọn gàng nhưng vẫn đậm cá tính.

Người dùng ngày càng chú trọng đến trải nghiệm giải trí tại gia. Ảnh: TIỂU MINH

Từ sáng tạo nội dung đến phòng phim tại gia

Tâm điểm của triển lãm là khu trưng bày của Phúc Giang (PGI) rộng hơn 300 m² với chủ đề “On Real Life: Trạm âm thanh - chạm cảm xúc”. Tại đây, khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua 6 trạm trải nghiệm, mỗi khu vực tái hiện một lát cắt của đời sống, từ công việc, thư giãn đến phiêu lưu hay thưởng thức điện ảnh.

Một trong những không gian được chú ý là On Real Work-Life, nơi PGI tái hiện một “creative station” thu nhỏ dành cho thế hệ sáng tạo nội dung. Người tham quan có thể trải nghiệm tai nghe monitor AKG, micro Lyra và dòng HD của Sennheiser, những thiết bị quen thuộc trong giới làm podcast, livestream và sản xuất âm thanh bán chuyên.

Không gian dành cho các nhà sáng tạo nội dung tại triển lãm. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, khu vực On Real Cinema gây ấn tượng mạnh khi tái hiện rạp phim tại gia với ampli Onkyo TX-RZ70 kết hợp hệ thống loa JBL Stage 2 đạt chuẩn Dolby Atmos, DTS:X và IMAX Enhanced. Âm thanh được mô phỏng ba chiều, mang lại cảm giác chân thực như đang ngồi giữa một buổi công chiếu tại rạp.

Không chỉ hướng đến người chơi âm thanh chuyên sâu, triển lãm còn mở rộng sang lĩnh vực âm thanh lifestyle và giải trí di động. Khu On Real Chill đậm chất hoài cổ với loa TEAC và thiết bị vinyl từ Đức, mang đến cảm giác thư giãn mộc mạc, trong khi khu On Real Retreat lại khơi dậy tinh thần tự do với loạt loa di động Alpha Works thiết kế trẻ trung, pin bền, kết nối không dây ổn định.

Khu On Real Chill đậm chất hoài cổ với loa TEAC và thiết bị vinyl từ Đức tại PHE Show 2025. Ảnh: TIỂU MINH

Các thương hiệu như KEF, Epson hay AnhDuyen Audio cũng góp mặt, mang đến những sản phẩm kết hợp giữa thiết kế hiện đại và công nghệ trình chiếu tiên tiến, phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân ngày càng đa dạng. Thanh Tùng Audio gây ấn tượng với hệ thống ultra luxury cinema đạt công suất hơn 20.800W RMS, kết hợp giữa loa JBL Everest DD67000 và ampli Mark Levinson, một cấu hình mà giới chơi âm thanh gọi là "tham chiếu".

Không chỉ trưng bày, PHE Show 2025 còn tổ chức chuỗi workshop chuyên sâu về xử lý âm học, thiết kế phòng phim, tối ưu trải nghiệm người dùng. Hiện tại triển lãm đang được tổ chức tại khách sạn Saigon Prince, kéo dài hai ngày 11 và 12-10.

