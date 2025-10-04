(PLO)- Mới đây, kênh YouTube iAppleBytes đã thực hiện bài kiểm tra hiệu suất và thời lượng pin của iPhone sau khi cập nhật iOS 26.0.1.

Theo RedmondPie, toàn bộ máy trong thử nghiệm đều được thiết lập với cùng điều kiện, độ sáng màn hình cố định ở 25%, tắt tự động điều chỉnh sáng và bật cùng cấu hình cơ bản.

Bài kiểm tra sử dụng công cụ Geekbench 4 Battery Benchmark, mô phỏng quá trình sử dụng liên tục các tác vụ nặng cho đến khi pin về 0%. Ngoài ra, kênh còn áp dụng chế độ “Partial Discharge”, cho phép dừng bài kiểm tra sau 3 giờ để đối chiếu thời gian sử dụng giữa các máy.

Người dùng iPhone nên cập nhật iOS 26.0.1 hoặc iOS 18.7.1 ngay lập tức (PLO)- Apple vừa phát hành hai bản cập nhật iOS 26.0.1 và iOS 18.7.1 để khắc phục các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, đồng thời khuyến cáo người dùng nên cập nhật càng sớm càng tốt.

Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng chú ý. Các mẫu iPhone đời cũ tiêu hao pin nhanh hơn sau khi nâng cấp, trong khi hiệu năng xử lý vẫn giữ ở mức ổn định. Điều này đồng nghĩa, iOS 26.0.1 không thực sự tối ưu thời lượng pin cho toàn bộ thiết bị. Ngược lại, có những mẫu máy mới hơn cho trải nghiệm gần như không đổi, cả về hiệu năng lẫn thời gian sử dụng.

Lưu ý, mỗi thiết bị có dung lượng pin, độ chai và thói quen sử dụng khác nhau nên kết quả có thể biến động.

Do đó, nếu mới cập nhật iOS 26.0.1, bạn hãy theo dõi iPhone vài ngày cho đến khi thiết bị ổn định. Trong trường hợp gặp tình trạng tụt pin nhanh hoặc nóng máy bất thường, người dùng có thể cân nhắc khôi phục về bản iOS cũ (nếu Apple còn hỗ trợ) hoặc chờ các bản vá tiếp theo.

Bạn đọc quan tâm có thể theo dõi video kiểm tra hiệu suất và thời lượng pin sau khi cập nhật iOS 26.0.1 tại đây.

Nếu thấy cảnh báo này, người dùng iPhone không nên chạm vào (PLO)- Một loạt quảng cáo vừa được phát hiện trên YouTube và nhiều trang web, hiển thị cảnh báo giả mạo liên quan đến Apple Pay nhằm đánh cắp thông tin thanh toán của người dùng iPhone.