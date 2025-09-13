Xe điện Malaysia giá rẻ sắp ra mắt, phả hơi nóng lên xe Trung Quốc?

(PLO)- Hãng xe hơi Malaysia Proton vừa khánh thành nhà máy sản xuất xe điện (EV) đầu tiên tại quốc gia này.

Đây là một động thái chiến lược nhằm thúc đẩy Malaysia trở thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực.

Hãng xe hơi Malaysia Proton vừa khánh thành nhà máy sản xuất xe điện (EV) đầu tiên tại quốc gia này. Ảnh: Bangkokpost.



Nhà máy mới tọa lạc tại Thung lũng Công nghệ cao Ô tô (Automotive High-Tech Valley) ở bang Perak – được coi là "thủ phủ" của ngành công nghiệp ô tô của Malaysia. Cơ sở này có công suất ban đầu 20.000 xe/năm, và theo tuyên bố từ Proton, con số này có thể tăng lên 45.000 xe/năm trong tương lai.

Được biết, mẫu xe điện đầu tiên sẽ được sản xuất tại nhà máy này là Proton e.MAS 7, tiếp theo là phiên bản giá rẻ hơn Proton e.MAS 5.

Proton hiện do tập đoàn Malaysia DRB HICOM nắm giữ phần lớn cổ phần, trong khi Tập đoàn Zhejiang Geely Holding của Trung Quốc sở hữu 49,9%.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhấn mạnh nhà máy sản xuất xe điện mới này là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Ông đồng thời kêu gọi Geely tăng cường đầu tư, không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện mà còn là một trung tâm đào tạo và giáo dục chuyên sâu.

Tham vọng của Chính phủ Malaysia là định vị quốc gia này như một trung tâm khu vực về xe điện, với mục tiêu xe điện và xe hybrid chiếm 20% tổng doanh số bán xe mới vào năm 2030.

Trung Quốc sản xuất xe điện pin bán thể rắn giá "rẻ như cho" (PLO)- Một thương hiệu Trung Quốc, MG đã chính thức đưa vào sản xuất mẫu hatchback điện MG4 – chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới được trang bị pin bán thể rắn.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ