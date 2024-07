Làm giả cả ngàn văn bằng, chứng chỉ thu lợi bất chính hàng tỉ đồng 03/07/2024 23:15

Ngày 3-7, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu người về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Nguyễn Duy Quang (35 tuổi, quê Hà Nội), Trương Bình Nguyên (27 tuổi, quê Nghệ An), Lê Đình Tiệp (27 tuổi, quê Hà Tĩnh), Lê Đình An (27 tuổi, quê Nghệ An), Bùi Văn Bình (27 tuổi, quê Bắc Giang), Nguyễn Đình Hoàng (26 tuổi, quê Nghệ An).

Trước đó, vào hồi cuối tháng 5-2024, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường Xuân Phương đã phát hiện Nguyễn Duy Quang đang đưa các bộ tài liệu cho người giao hàng, có biểu hiện nghi vấn.

Công an đã tiến hành kiểm tra, đưa những người liên quan về trụ sở làm việc và thu giữ hai bộ tài liệu, trong đó có nhiều giấy tờ nghi vấn làm giả.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ bốn con dấu đỏ để tên một số trường đại học, trung cấp, 1.388 phôi bằng đại học và chứng chỉ khác nhau, cùng nhiều máy móc phục vụ cho hành vi phạm tội…

Cơ quan công an xác định họ đã làm giả toàn bộ giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ để thu lợi bất chính.

Nhóm người làm giả bằng tốt nghiệp vừa bị công an bắt giữ. Ảnh CA

Ngày 5-6, biết Quang bị cơ quan công an bắt giữ nên Trương Bình Nguyên, Nguyễn Đình Hoàng, Bùi Văn Bình, Lê Đình Tiệp và Lê Đình An đã đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú về hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, những người trên khai nhận việc bán giấy tờ giả với giá 1 triệu đồng (bằng cấp 3, giấy xác nhận sinh viên); 1,5 triệu đồng (bằng tốt nghiệp trung cấp, chứng chỉ nghề); 2 triệu đồng (chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp cao đẳng); 2,5-3 triệu đồng (bằng tốt nghiệp đại học).

Từ thời gian đó đến nay, nhóm làm giả bằng tốt nghiệp khai đã bán hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ và số tiền thu lợi bất chính lên đến 1,5 tỉ đồng.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định.