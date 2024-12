Làm khống hồ sơ để gian lận bảo hiểm y tế, 34 người bị khởi tố 17/12/2024 16:57

(PLO)- Công an tỉnh Nghệ An đã mở rộng vụ án, khởi tố 34 bị can lập khống 259 hồ sơ bệnh án để gian lận bảo hiểm y tế, xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh và Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ...

Ngày 17-12, Bộ Công an cho biết từ ngày 15-12, công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự với quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và một số các hoạt khác.

Trong ngày đầu ra quân, nhiều vụ cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được công an các địa phương khẩn trương điều tra và khai thác mở rộng.

Điển hình, Công an TP Đà Nẵng bắt 13 người liên quan đến 26 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn; Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt 2 người cướp tiệm vàng chỉ sau 7 giờ gây án; Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phá chuyên án, bắt 41 người sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỉ đồng…

Lực lượng công an cũng đã quyết liệt trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, như: Công an tỉnh Lào Cai bắt một người cho vay lãi nặng số tiền 4 tỉ đồng; Công an TP Hà Nội bắt một người với số tiền 4,5 tỉ đồng về cùng hành vi.

Lực lượng công an ra quân tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh CA

Công an các địa phương cũng phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây lớn về mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, như: Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án, bắt 4 người (trong đó có một người Lào) mua bán, vận chuyển 28.207 viên ma túy tổng hợp; Công an tỉnh Điện Biên bắt một người Lào vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp...

Công an TP.HCM khởi tố, bắt 71 bị can liên quan đến vũ khí, ma túy, tiền giả, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, thu giữ 4 lựu đạn, gần 100 súng, 9.000 viên đạn các loại.

Nhiều địa phương đã làm tốt công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong ngày đầu ra quân. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật và tội phạm về kinh tế, buôn lậu, môi trường, công nghệ cao.

Trong đó, Công an tỉnh Nghệ An mở rộng vụ án, khởi tố 34 bị can lập khống 259 hồ sơ bệnh án để gian lận bảo hiểm y tế chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng, xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh và Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an các địa phương đã chủ động, kịp thời giúp đỡ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn tại khu vực miền Trung.

Theo Bộ Công an, những kết quả nổi bật ngay ngày đầu ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Công an các đơn vị, địa phương bước đầu đã tạo khí thế tấn công tội phạm mạnh mẽ trong toàn quốc.

Thời gian tới, lực lượng công an trên cả nước sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết trong bình yên, hạnh phúc.