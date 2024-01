Ngày 26-1, Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa triệt phá nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng do Trần Đình Quân (42 tuổi, Đà Nẵng) cầm đầu. Trương Việt Hoàng (23 tuổi, quê Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê Hà Nội) là người giúp sức tích cực cho Quân.

Cụ thể, Hoàng thay mặt Quân dàn xếp từ cho vay nợ đến đòi nợ với các thủ đoạn lập hợp đồng giả cách như: cầm cố, thế chấp xe ô tô, thế chấp sổ đỏ vay tiền.

Trần Đình Quân tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Ngoài việc chỉ đạo Hoàng dàn xếp công việc, Quân tỏ vẻ đang buôn bán kinh doanh và thường xuyên làm từ thiện để che mắt việc cho vay lãi nặng.

Các con nợ khi vay tiền và chưa thanh toán đủ thì nhóm này sẽ đánh đập, uy hiếp, đe doạ cả người thân con nợ để thu hồi tiền.

Điển hình như vụ việc của nạn nhân P và Q vay nợ với số tiền 7 tỉ đồng. Vì làm ăn thất bại nên không có tiền trả gốc và lãi nên Quân đã chỉ đạo Hoàng, Hiệp đưa con nợ về nhà tại đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà) đánh đập, ép buộc trả nợ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với Trương Việt Hoàng. Ảnh: CA.

Khi bị đánh đập để buộc trả nợ thì P và Q kể rằng có cho anh T vay 2,9 tỉ đồng. Vì vậy nhóm này tìm đến nhà anh T để thu hồi số nợ.

Hoàng, Hiệp đã bắt anh T viết giấy nợ 2,9 tỉ đồng. Nhưng anh T không đồng ý nên Hoàng, Hiệp giam lỏng anh T trong căn nhà của mình và cho người giám sát liên tục 24/24. Khi anh T đưa con đi học sẽ bị bốn người đi kèm.

Vương Quang Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Chiều 18-1, các trinh sát của Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Hoàng, Hiệp.

Sau đó, công an đã bắt tạm giam Quân và kêu gọi những người khác có liên quan ra trình diện.

Minh Trường