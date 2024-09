Lãnh án vì lừa người nuôi heo, bắt heo xong cắt liên lạc 27/09/2024 17:00

Chiều 27-9, TAND huyện Thủ Thừa ( Long An) mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Minh Luân (36 tuổi, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phiên tòa xét xử bị cáo Võ Minh Luân. Ảnh: ANH THI

Theo cáo trạng, Võ Minh Luân, làm nghề mua bán heo thịt ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và các địa bàn giáp ranh như TP Tân An, Thủ Thừa, Châu Thành, tỉnh Long An…

Năm 2022, Luân thiếu tiền nhiều người, không có khả năng chi trả. Chủ nợ liên tục đòi tiền, gia đình Luân phải bỏ địa phương đi ở trọ nhiều nơi.

Đến khoảng tháng 1-2023, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Luân nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Luân sử dụng tên giả, sim số điện thoại rác, thông qua việc mua heo thịt, Luân hứa hẹn tạo lòng tin rồi lừa người nuôi heo rồi bắt heo không trả tiền.

Bị cáo Võ Minh Luân đã lừa người nuôi heo để bán lấy tiền tiêu xài. Ảnh: ANH THI

Luân thường trả giá mua heo thịt cao hơn giá mua của các thương lái khác, sau khi lừa bắt được heo thì bán cho một thương lái khác, Luân chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Với phương thức như trên, từ tháng 1 đến tháng 10-2023, Võ Minh Luân đã 4 lần thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Luân lừa đảo chiếm đoạt 7 con heo rừng lai của bà Mai Thị Trắng (xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An) trị giá hơn 20 triệu đồng; chiếm đoạt 9 con heo thịt của bà Lê Thị Ngọc Nga ( ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) trị giá gần 51 triệu đồng; chiếm đoạt 9 con heo thịt của ông Lê Thanh Gỡ (xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa) trị giá hơn 44 triệu đồng; chiếm đoạt 8 con heo thịt của ông Huỳnh Văn Út (xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) trị giá hơn 43 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản mà bị can Võ Minh Luân lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 158 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản của người bị hại, Võ Minh Luân bỏ sim điện thoại, thay đổi nơi tạm trú nhiều nơi để không bị phát hiện.

Nhận tin báo của các bị hại, Công an huyện Thủ Thừa lần theo dấu từ các xe chở heo và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra tìm ra thủ phạm là Võ Minh Luân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Minh Luân mức án 4 năm tù. Ảnh: ANH THI

Ngày 22-2, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Luân để điều tra, xử lý, Luân đã thừa nhận hành vi phạm tội lừa người nuôi heo để lấy tiền tiêu xài.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, trong quá trình điều tra Võ Minh Luân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Tuy nhiên, Luân đã 4 lần thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Luân 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.